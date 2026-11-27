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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।

साकेत कोर्ट ने रोहिणी में सत्संग हाउस चलाने वाले एक ट्रस्ट को निर्मल सिंह महाराज के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। कोर्ट ने उनके नाम पर लोगों से चंदा मांगने पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। दरअसल, निर्मल सिंह महाराज के ट्रस्ट ने कोर्ट में शिकायत की थी कि रोहिणी में सर्व समर्पित एवं समर्पण ट्रस्ट नाम से एक संस्था सत्संग हाउस चला रही है। आरोप है कि यह संस्था निर्मल महाराज की तस्वीरों का इस्तेमाल कर लोगों से चंदा मांग रही है। साथ ही लोगों को यह बताया जा रहा है कि इस संस्था का उनके आश्रम से संबंध है। मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज बलवंत राय बंसल ने दस्तावेजों और तस्वीरों को देखने के बाद दूसरे ट्रस्ट को निर्मल सिंह महाराज का नाम, तस्वीरें और इनसे जुड़े चंदा मांगने के काम में इस्तेमाल करने से रोक दिया।

निर्मल सिंह महाराज के नाम पर चंदा मांगने पर रोक