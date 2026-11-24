फिरोजपुर झिरका। शहर की पशु पैठ में लगने वाले पशु मेले पर नगर पालिका प्रशासन ने रोक लगा दी है। सोमवार को नगर पालिका सचिव राजेश मेहता और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सरफराज ने मौके पर पहुंचकर मेला बंद करवा दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार के आदेश और अनुमति मिलने तक मेले का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। नगर पालिका सचिव राजेश मेहता ने बताया कि पशु मेले के संचालन को लेकर सरकार के स्पष्ट दिशा-निर्देशों का इंतजार है।वहीं, पशु मेला ठेकेदार ने प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई है। ठेकेदार का कहना है कि सरकार के पास करीब साढ़े छह करोड़ रुपये जमा कराने के बावजूद उन्हें मेला लगाने के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। पशु मेले से पशुपालकों, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को रोजगार मिलता है। मेले पर रोक से इनकी आजीविका प्रभावित होने की आशंका है।