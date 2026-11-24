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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार उतार-चढ़ाव के बीच बना हुआ है। मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 227 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। हालांकि, 23 नवंबर के 263 के मुकाबले इसमें 36 अंकों की गिरावट आई, लेकिन कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। सबसे चिंताजनक स्थिति दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र की रही, जहां तीन दिन में एक्यूआई 80 से बढ़कर 346 पहुंच गया। इसके साथ ही यह देश का सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्र बन गया।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मंगलवार शाम पांच बजे के आंकड़ों के मुताबिक, देश के 642 निगरानी केंद्रों में कैंटोनमेंट का एक्यूआई सबसे अधिक रहा। खास बात यह है कि 21 नवंबर को यहां एक्यूआई महज 80 था, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। 20 नवंबर को यह 189 दर्ज किया गया था। 23 नवंबर को इस केंद्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। मंगलवार को एक्यूआई 346 पहुंचने के साथ इसमें तीन दिन में 266 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली के पांच निगरानी केंद्र देश के शीर्ष 10 प्रदूषित स्टेशनों में शामिल रहे। कैंटोनमेंट के बाद गाजियाबाद के वेद विहार-लोनी में 336, नोएडा सेक्टर-62 में 323, बल्लभगढ़ की नाथू कॉलोनी में 320 और गुरुग्राम के तेरी ग्राम में 318 एक्यूआई दर्ज किया गया। वहीं, दिल्ली में डीटीयू का एक्यूआई 312, सिरीफोर्ट का 311, नॉर्थ कैंपस का 302 और जफरपुर का 301 रहा। गुरुग्राम के विकास सदन में भी एक्यूआई 307 दर्ज हुआ।राजधानी के 59 निगरानी केंद्रों में से 58 पर मान्य आंकड़े उपलब्ध रहे। आरके पुरम में पर्याप्त आंकड़े नहीं मिले। मान्य आंकड़ों वाले 34 केंद्रों पर हवा खराब, 19 पर मध्यम और पांच केंद्रों पर बहुत खराब श्रेणी में रही। सबसे कम एक्यूआई आईएमडी लोधी रोड में 150 दर्ज किया गया। बदरपुर और नजफगढ़ में यह 164, ओखला फेज-2 में 165 और वसुंधरा एन्क्लेव में 168 रहा।पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषकअधिकांश निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक रहा, जबकि आठ केंद्रों पर पीएम 10 मुख्य प्रदूषक दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में रहने का अनुमान जताया है। 25 और 26 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन कम रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण प्रदूषकों के फैलाव की अनुकूल स्थिति नहीं बनेगी।अगले दो दिन राहत की उम्मीद कम25 नवंबर को सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। दोपहर में इसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 26 नवंबर को सुबह और शाम हवा की रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, वेंटिलेशन इंडेक्स 25 नवंबर को 2500 और 26 नवंबर को 4000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है। 6000 से कम वेंटिलेशन इंडेक्स और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम औसत हवा की गति प्रदूषकों के बिखराव के लिए प्रतिकूल मानी जाती है। ऐसे में तापमान में गिरावट और हवा की कम गति के बीच राजधानी को फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है।