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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बुधवार को भी वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिली। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 220 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। आनंद विहार 356 एक्यूआई के साथ राजधानी का सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्र रहा। वहीं, चार केंद्रों पर एक्यूआई 300 के पार पहुंचने से हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इसके उलट श्री अरबिंदो मार्ग में सबसे कम 132 एक्यूआई रहा।राजधानी के कुल 59 निगरानी केंद्रों में से 56 पर वैध आंकड़े उपलब्ध हुए। इनमें 29 केंद्रों पर एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहा, जबकि 23 केंद्रों पर यह 101 से 200 के बीच दर्ज किया गया। चार केंद्रों पर एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहा। इनमें आनंद विहार (356), डीटीयू (325), नॉर्थ कैंपस (313) और बुराड़ी क्रॉसिंग (305) शामिल हैं। वहीं, कैंटोनमेंट, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एनएसयूटी जाफरपुर के पर्याप्त आंकड़े नहीं मिल सके।इलाकों के बीच प्रदूषण का अंतर भी काफी अधिक रहा। श्री अरबिंदो मार्ग में सबसे कम 132 एक्यूआई दर्ज किया गया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 137, आईएमडी लोधी रोड में 144 और पटपड़गंज में 143 एक्यूआई रहा। इसके मुकाबले आनंद विहार और डीटीयू में हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। इस तरह राजधानी के सबसे साफ और सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्रों के एक्यूआई में 224 अंकों का अंतर रहा।कैंटोनमेंट स्टेशन का फिर गायब रहा डेटाकैंटोनमेंट निगरानी केंद्र का आंकड़ा बुधवार को उपलब्ध नहीं हुआ। इससे पहले 24 नवंबर को यहां एक्यूआई 346 दर्ज किया गया था, जो देश के निगरानी केंद्रों में सबसे अधिक था। वहीं, 21 नवंबर को इस केंद्र का एक्यूआई 84 रहा था। लगातार आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से इस स्टेशन की वायु गुणवत्ता का आकलन प्रभावित हो रहा है।आनंद विहार में धूल, विवेक विहार में एनओ-2 प्रमुख प्रदूषकप्रदूषण के स्रोतों के लिहाज से भी बुधवार के आंकड़े अलग तस्वीर दिखाते हैं। आनंद विहार में पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक रहा। यह मोटे धूल कणों की अधिकता का संकेत देता है। निर्माण गतिविधियों और सड़कों से उड़ने वाली धूल इसकी संभावित वजह हो सकती है। वहीं, विवेक विहार में एक्यूआई 270 दर्ज हुआ और यहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ-2) प्रमुख प्रदूषक रहा। यह गैस मुख्य रूप से वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है।44 केंद्रों पर पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषकराजधानी के 44 निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 सबसे प्रमुख प्रदूषक रहा, जबकि 11 केंद्रों पर पीएम 10 का स्तर प्रमुख रहा। विवेक विहार में एनओ-2 प्रमुख प्रदूषक दर्ज किया गया। पीएम 2.5 के सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं।