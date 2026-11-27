नई दिल्ली। एमसीडी सदन की बैठक में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने पार्षदों को वार्ड विकास कार्यों के लिए घोषित दो करोड़ रुपये की राशि में से शेष 1.25 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की मांग की। नारंग ने सदन में महापौर प्रवेश वाही और आयुक्त संजीव खिरवार के सामने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा शासित निगम ने प्रत्येक पार्षद को विकास कार्यों के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक केवल 75 लाख रुपये ही जारी किए गए हैं।उन्होंने कहा कि शेष राशि नहीं मिलने से वार्डों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए बकाया 1.25 करोड़ रुपये जल्द जारी किए जाने चाहिए, ताकि पार्षद अपने क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्य करा सकें। इसके अलावा आप पार्षदों ने बैठक में दिल्ली की बदहाल सफाई व्यवस्था और बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी चिंता जताई। उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं, अवैध निर्माण और निगम की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर भी जवाबदेही तय करने की मांग की।