संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के हॉल नंबर-2 में बना अंडमान एवं निकोबार पवेलियन दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां दिल्ली में ही लोगों को द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिल रहा है।पवेलियन में अंडमान के स्वच्छ समुद्र तटों, रंग-बिरंगे समुद्री जीवों और अनूठी जैव विविधता को आकर्षक अंदाज में प्रदर्शित किया गया है। आधुनिक एलईडी स्क्रीन और विशेष डिस्प्ले के जरिए समुद्र तटों का ऐसा जीवंत दृश्य प्रस्तुत किया गया है, मानो दर्शक खुद वहां मौजूद हों। बच्चे और बड़े उत्साह से इन नजारों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। वहीं, निकोबार की पारंपरिक झोपड़ियां, स्थानीय हस्तशिल्प और जीवनशैली भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। पवेलियन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया जा रहा है।