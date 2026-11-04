Delhi NCR News: अक्षरधाम में सजेगा 1256 व्यंजनों का अन्नकूट, छह दिन रहेगा दीपोत्सव का उल्लास

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पूर्वी दिल्ली। दिवाली के अवसर पर अक्षरधाम मंदिर में पांच से 10 नवंबर तक छह दिवसीय दीपावली और अन्नकूट महोत्सव आयोजित होगा। इसमें गोपूजन, लक्ष्मी पूजन, हनुमान पूजन, दीपोत्सव और गोवर्धन पूजन सहित कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्य आकर्षण 10 नवंबर को होने वाला अन्नकूट उत्सव रहेगा। इसमें ठाकुरजी को 1256 प्रकार के शुद्ध सात्त्विक और शाकाहारी व्यंजनों का महाभोग अर्पित किया जाएगा। मंदिर परिसर को पताकाओं, फूलों, दीपों और रंगोलियों से सजाया जा रहा है। मुख्य प्रभारी धर्मवत्सल दास स्वामी ने बताया कि तैयारियों में हजारों स्वयंसेवक जुटे हैं। महोत्सव की शुरुआत पांच नवंबर को गोवत्स एकादशी पर गोपूजन और आरती से होगी। छह नवंबर को धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन और सात नवंबर को रूप चौदस पर हनुमान पूजन होगा। आठ नवंबर को दीपावली पर सुबह शारदा पूजन और शाम सात बजे दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजन के बाद दोपहर 12 से शाम 6:30 बजे तक अन्नकूट के दर्शन होंगे। आयोजन में देशभर से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। संवाद