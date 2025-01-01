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संवाद न्यूज एजेंसीपलवल। नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को अमृत फार्मेसी की शुरुआत की गई। इससे अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अब अस्पताल परिसर में ही किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में यमुनानगर के कपाल मोचन मेले से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 16 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी का शुभारंभ किया। इसके बाद पलवल नागरिक अस्पताल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला ने रिबन काटकर फार्मेसी का उद्घाटन किया।विपिन बैंसला ने कहा कि अमृत फार्मेसी सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध करवाना है। इससे आमजन को दवाइयों पर होने वाले खर्च से राहत मिलेगी। विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कई बार मरीजों को उपचार के दौरान लंबे समय तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। ऐसे में दवाइयों का खर्च परिवारों पर आर्थिक बोझ बन जाता है। अमृत फार्मेसी शुरू होने से मरीजों को अस्पताल परिसर में ही दवाइयां खरीदने की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें बाहर मेडिकल स्टोर पर भटकना नहीं पड़ेगा और किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी।उन्होंने बताया कि प्रदेश के 16 जिला अस्पतालों में एक साथ इस सुविधा की शुरुआत करना स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उचित कीमत पर मिलने से मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतिंद्र वशिष्ठ, उप सिविल सर्जन डा. रामेश्वरी देवी सहित अन्य चिकित्सक और अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे।