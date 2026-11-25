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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम और तस्वीरों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को कथित तौर पर ब्लॉक करने के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनु जैन ने याचिका दाखिल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर आरोप लगाया है कि वह राहुल गांधी के नाम और तस्वीरों को की-वर्ड के रूप में इस्तेमाल कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की राजनीतिक पोस्ट को स्वचालित तरीके से ब्लॉक कर रहा है। अधिवक्ता ऋषभ रंजन के माध्यम से दाखिल याचिका में मनु जैन ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4(4) को भी चुनौती दी है। यह प्रावधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले से प्रतिबंधित सामग्री की पहचान करने और उससे बिल्कुल मिलती-जुलती सामग्री को स्वचालित तकनीक के जरिए हटाने या ब्लॉक करने की व्यवस्था करने का निर्देश देता है।याचिका के अनुसार, 29 सितंबर से 23 नवंबर के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मेटा की ओर से कई नोटिस मिले, जिनमें बताया गया कि उनकी पोस्ट भारत में उपलब्ध नहीं हैं। ये नोटिस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री को लेकर थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित पोस्ट सामान्य राजनीतिक और व्यक्तिगत गतिविधियों से जुड़ी थीं, लेकिन उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया।