Delhi NCR News: राहुल गांधी के नाम और तस्वीरों पर रोक का आरोप, यूथ कांग्रेस पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:46 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:46 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम और तस्वीरों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को कथित तौर पर ब्लॉक करने के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनु जैन ने याचिका दाखिल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर आरोप लगाया है कि वह राहुल गांधी के नाम और तस्वीरों को की-वर्ड के रूप में इस्तेमाल कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की राजनीतिक पोस्ट को स्वचालित तरीके से ब्लॉक कर रहा है। अधिवक्ता ऋषभ रंजन के माध्यम से दाखिल याचिका में मनु जैन ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4(4) को भी चुनौती दी है। यह प्रावधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले से प्रतिबंधित सामग्री की पहचान करने और उससे बिल्कुल मिलती-जुलती सामग्री को स्वचालित तकनीक के जरिए हटाने या ब्लॉक करने की व्यवस्था करने का निर्देश देता है।
याचिका के अनुसार, 29 सितंबर से 23 नवंबर के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मेटा की ओर से कई नोटिस मिले, जिनमें बताया गया कि उनकी पोस्ट भारत में उपलब्ध नहीं हैं। ये नोटिस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री को लेकर थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित पोस्ट सामान्य राजनीतिक और व्यक्तिगत गतिविधियों से जुड़ी थीं, लेकिन उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया।
शादी के निमंत्रण से लेकर जन्मदिन की शुभकामनाओं तक की पोस्ट ब्लॉक : याचिका में कई उदाहरण देते हुए बताया कि ब्लॉक की गई पोस्ट में राहुल गांधी को शादी का निमंत्रण देने से संबंधित पोस्ट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जन्मदिन की शुभकामनाएं, पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि, राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ताओं की तस्वीरें और शिकागो विश्वविद्यालय में उनके व्याख्यान से जुड़ी सामग्री शामिल थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इन सभी पोस्ट में एक समान बात यह थी कि उनमें राहुल गांधी का नाम या उनकी तस्वीर मौजूद थी। आरोप है कि इसी आधार पर मेटा का स्वचालित सिस्टम इन पोस्ट को प्रतिबंधित कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम और तस्वीरों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को कथित तौर पर ब्लॉक करने के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनु जैन ने याचिका दाखिल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर आरोप लगाया है कि वह राहुल गांधी के नाम और तस्वीरों को की-वर्ड के रूप में इस्तेमाल कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की राजनीतिक पोस्ट को स्वचालित तरीके से ब्लॉक कर रहा है। अधिवक्ता ऋषभ रंजन के माध्यम से दाखिल याचिका में मनु जैन ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4(4) को भी चुनौती दी है। यह प्रावधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले से प्रतिबंधित सामग्री की पहचान करने और उससे बिल्कुल मिलती-जुलती सामग्री को स्वचालित तकनीक के जरिए हटाने या ब्लॉक करने की व्यवस्था करने का निर्देश देता है।
याचिका के अनुसार, 29 सितंबर से 23 नवंबर के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मेटा की ओर से कई नोटिस मिले, जिनमें बताया गया कि उनकी पोस्ट भारत में उपलब्ध नहीं हैं। ये नोटिस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री को लेकर थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित पोस्ट सामान्य राजनीतिक और व्यक्तिगत गतिविधियों से जुड़ी थीं, लेकिन उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया।
विज्ञापन
शादी के निमंत्रण से लेकर जन्मदिन की शुभकामनाओं तक की पोस्ट ब्लॉक : याचिका में कई उदाहरण देते हुए बताया कि ब्लॉक की गई पोस्ट में राहुल गांधी को शादी का निमंत्रण देने से संबंधित पोस्ट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जन्मदिन की शुभकामनाएं, पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि, राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ताओं की तस्वीरें और शिकागो विश्वविद्यालय में उनके व्याख्यान से जुड़ी सामग्री शामिल थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इन सभी पोस्ट में एक समान बात यह थी कि उनमें राहुल गांधी का नाम या उनकी तस्वीर मौजूद थी। आरोप है कि इसी आधार पर मेटा का स्वचालित सिस्टम इन पोस्ट को प्रतिबंधित कर रहा है।
विज्ञापन