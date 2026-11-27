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संवाद न्यूज एजेंसी



नई दिल्ली।

सेंट्रल जिले में स्पा सेंटरों की आड़ में कथित तौर पर देह व्यापार का खुलासा हुआ है। जिला पुलिस ने पहाड़गंज, करोल बाग और नबी करीम में छह स्पा सेंटरों पर एक साथ छापा मारकर 29 महिलाओं को मुक्त कराया। वहीं, मौके से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें स्पा सेंटरों के मालिक, सह-मालिक, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट और ग्राहक शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। मध्य पुलिस उपायुक्त रोहित सिंह राजबीर ने बताया कि स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद अलग-अलग टीमों का गठन कर कार्रवाई की गई।

-पहाड़गंज, करोल बाग और नबी करीम में छापेमारी, 29 महिलाएं को कराया मुक्त, 15 हिरासत में