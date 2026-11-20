विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली में ग्रेप-3 की पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 270 दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले 17 नवंबर को यह घटकर 204 पर पहुंच गया था। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेप-3 की पाबंदियां हटा दी थीं। हालांकि, प्रतिबंध हटने के बाद हवा की गुणवत्ता में दोबारा गिरावट दर्ज की गई है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 15 निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया। इनमें सिरीफोर्ट में सबसे अधिक 354 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके अलावा पूसा (आईआईटीएम) में 348, चांदनी चौक में 336, डीटीयू में 332 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 331 एक्यूआई रहा। आईटीओ में भी 331, नॉर्थ कैंपस में 327, सीआरआरआई मथुरा रोड में 323 और एनएसयूटी जाफरपुर में 319 एक्यूआई दर्ज किया गया। इन सभी स्थानों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में रही।इसी तरह पंजाबी बाग में 317, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 315, तालकटोरा गार्डन में 312, आया नगर में 310, शादिपुर में 303 और आईआईटी दिल्ली में 302 एक्यूआई दर्ज हुआ। वहीं, आनंद विहार में 288, वजीरपुर और नरेला में 290, नांगलोई में 289, मुंडका में 288 और नेहरू नगर में 281 एक्यूआई रहा। इन केंद्रों पर हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। लोदी रोड में सबसे कम 160 और आईएमडी लोदी रोड में 166 एक्यूआई रहा। यहां हवा मध्यम श्रेणी में थी।सफाई और निर्माण स्थलों पर बढ़ेगी निगरानीमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की थी। उन्होंने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को सड़कों, फुटपाथों तथा सड़क के बीच बने हिस्सों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव और धुलाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण एवं तोड़फोड़ स्थलों पर जांच बढ़ाने और धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा।प्रमुख आंकड़ेकुल निगरानी केंद्र: 59पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध: 57 केंद्रबहुत खराब श्रेणी (301-400): 15 केंद्रखराब श्रेणी (201-300): 38 केंद्रमध्यम श्रेणी (101-200): 4 केंद्रसबसे अधिक एक्यूआई: सिरीफोर्ट (354)सबसे कम एक्यूआई: लोदी रोड (160)प्रमुख प्रदूषक: अधिकांश केंद्रों पर पीएम 2.5