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संवाद न्यूज एजेंसीफिरोजपुर झिरका। शहर के अंबेडकर सर्किल और नेशनल हाईवे-248ए पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शुक्रवार सुबह एसडीएम रूहानी ने रेहड़ी-पटरी, फल-सब्जी विक्रेताओं और पंचर की दुकान चलाने वालों को अपने कार्यालय में बुलाकर यातायात व्यवस्था में बाधा नहीं डालने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कारोबार के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित करते हुए अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।एसडीएम ने स्पष्ट किया कि हाईवे और अंबेडकर सर्किल के आसपास अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। सड़क पर वाहन खड़े करके पंचर बनाने, सामान फैलाने या रेहड़ी लगाकर रास्ता रोकने वालों का सामान जब्त किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।प्रशासन ने रेहड़ी-पटरी और फल-सब्जी विक्रेताओं के लिए अंबेडकर भवन के सामने खाली जमीन चिह्नित की है। वहीं, पंचर की दुकानों के लिए दिल्ली-अलवर रोड पर नाले के पार अलवर और गुरुग्राम की दिशा में स्थान तय किए गए हैं। थोक विक्रेताओं को वाहन परिसर के अंदर खड़े करने के निर्देश दिए हैं।83 फल-सब्जी विक्रेताओं ने नाम दर्ज कराएनगरपालिका सचिव राजेश मेहता के अनुसार, अब तक 83 फल-सब्जी विक्रेताओं ने नाम दर्ज कराए हैं। निर्धारित स्थानों पर जगह आवंटित करने के लिए ड्रा निकालने पर विचार किया जा रहा है। अगले शुक्रवार से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। बैठक में सिटी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह, मार्केट कमेटी अधिकारी नरेंद्र सिंह और पीडब्ल्यूडी जेई आकिल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।