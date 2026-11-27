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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के एंटीबायोटिक्स, गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली एमटीपी किट और नशे की लत पैदा करने वाली दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर ड्रग कंट्रोल विभाग ने तीन दिन का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। इस दौरान पांच जिलों में 83 दवा प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें 43 पर नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। विभाग ने सभी के खिलाफ नियामकीय कार्रवाई शुरू कर दी है।अभियान का मुख्य उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकना और प्रतिबंधित श्रेणी की दवाओं की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाना था। 20 नवंबर को त्रिनगर और न्यू अशोक नगर में 29 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें 13 में अनियमितताएं मिलीं। पांच फर्मों में बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के एमटीपी किट की खरीद-बिक्री और जरूरी रिकॉर्ड नहीं रखने के मामले सामने आए। वहीं, आठ फर्मों में नशे की लत पैदा करने वाली दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों का उल्लंघन मिला।23 नवंबर को यमुना विहार, पहाड़गंज और करोल बाग में 30 मेडिकल स्टोरों की जांच हुई। इनमें 13 में नियमों का उल्लंघन पाया गया। 11 मामलों में एएमआर से जुड़े नियमों और तीन में नशे की दवाओं की बिक्री में अनियमितताएं मिलीं। इसी तरह 25 नवंबर को रामपुरा, इंद्रलोक और सुल्तानपुर में 24 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें से 17 में गड़बड़ियां मिलीं। 12 के खिलाफ एएमआर और चार के खिलाफ नशे की दवाओं से जुड़े उल्लंघन पाए गए।जांच में बिना पर्चे दवाएं बेचना, खरीद-बिक्री का अनिवार्य रिकॉर्ड नहीं रखना और पंजीकृत फार्मासिस्ट की गैरमौजूदगी में दवाओं की बिक्री करना प्रमुख अनियमितताएं रहीं। कुछ प्रतिष्ठानों की गुप्त ग्राहकों के जरिए भी जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दवाओं की अनधिकृत बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार दवाओं की सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान जारी रखेगी।