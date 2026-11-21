-आरोपी के पास से छह मोबाइल, 15 डेबिट कार्ड, नौ चेकबुक और नौ सिम कार्ड बरामद, बाकी सामान बरामद करने का प्रयास जारीशाहदरा जिला पुलिस ने साइबर ठगी के लिए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का खुलासा कर उसके एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पहचान उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर निवासी 24 वर्षीय भाग सिंह के रूप में हुई है। वह दिल्ली के बापरोला स्थित जय विहार में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से छह मोबाइल फोन, अलग-अलग बैंकों के 15 डेबिट कार्ड, नौ चेकबुक, चार पासबुक और नौ सिम कार्ड बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में आरोपी से जुड़े दो बैंक खाते देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की शिकायतों में सामने आए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि साइबर थाने में पांच जुलाई को ऑनलाइन निवेश के नाम पर 2.22 लाख रुपये ठगी का मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसे सोशल मीडिया पर निवेश करने का मैसेज मिला था। इसमें कम समय में अच्छा मुनाफा देने का लालच दिया गया था। इसके बाद उसे एक ऑनलाइन निवेश ग्रुप से जोड़ा गया। ठगों के झांसे में आकर पीड़ित ने कई बार में रुपये ट्रांसफर कर दिए, लेकिन न तो उसे मुनाफा मिला और न ही उसकी रकम वापस की गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों और रुपये के लेनदेन की पड़ताल की। इसमें ठगी की रकम में से करीब 80 हजार रुपये एक कंपनी के नाम पर खुले बैंक खाते में भेजे जाने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ी जानकारियों के आधार पर खातों का इस्तेमाल करने वालों की पहचान शुरू की। जांच में भाग सिंह की भूमिका सामने आई। पुलिस ने उसे 18 नवंबर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य कमीशन लेकर बैंक खाते खुलवाते थे।