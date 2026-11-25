Delhi NCR News: स्कूटी को मेन स्टैंड पर लगाकर बैठने को कहने पर आरोपी ने युवक के घर पर किया पथराव, घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:33 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:33 PM IST
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-जहांगीरपुरी इलाके की घटना, पीड़ित ने नहीं की पुलिस से शिकायत
-पथराव का वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में स्कूटी पर ठीक से बैठने के लिए कहने पर कुछ युवकों ने एक युवक के घर पर पथराव कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पथराव में नादिर नाम का युवक घायल हो गया। उसके सिर में चोट लगी है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान करने और उनकी तलाश शुरू कर दी है। घायल नादिर अपने परिवार के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहता है। नादिर ने बताया कि सोमवार शाम वह अपने घर से बाहर निकला तो उसकी स्कूटी पर तीन-चार लड़के बैठे हुए थे। स्कूटी साइड स्टैंड पर खड़ी थी।
नादिर ने लड़कों से स्कूटी को मेन स्टैंड पर लगाकर बैठने के लिए कहा। इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। नादिर का आरोप है कि लड़के उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। आवाज सुनकर उसके परिवार वाले भी घर से बाहर आ गए। इसके बाद लड़के वहां से चले गए। नादिर का आरोप है कि कुछ देर बाद वही लड़के अपने साथ कई अन्य युवकों को लेकर उसके घर के पास पहुंचे और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक पत्थर उसके सिर में लगा, जिससे वह घायल हो गया। हमले के बाद नादिर पास के अस्पताल पहुंचा और अपना इलाज करवाया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह घर लौट आया। उसने घटना की शिकायत पुलिस से नहीं की थी। वहीं, उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि पथराव के संबंध में थाने में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और हमला करने वाले युवकों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।
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-पथराव का वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में स्कूटी पर ठीक से बैठने के लिए कहने पर कुछ युवकों ने एक युवक के घर पर पथराव कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पथराव में नादिर नाम का युवक घायल हो गया। उसके सिर में चोट लगी है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान करने और उनकी तलाश शुरू कर दी है। घायल नादिर अपने परिवार के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहता है। नादिर ने बताया कि सोमवार शाम वह अपने घर से बाहर निकला तो उसकी स्कूटी पर तीन-चार लड़के बैठे हुए थे। स्कूटी साइड स्टैंड पर खड़ी थी।
नादिर ने लड़कों से स्कूटी को मेन स्टैंड पर लगाकर बैठने के लिए कहा। इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। नादिर का आरोप है कि लड़के उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। आवाज सुनकर उसके परिवार वाले भी घर से बाहर आ गए। इसके बाद लड़के वहां से चले गए। नादिर का आरोप है कि कुछ देर बाद वही लड़के अपने साथ कई अन्य युवकों को लेकर उसके घर के पास पहुंचे और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक पत्थर उसके सिर में लगा, जिससे वह घायल हो गया। हमले के बाद नादिर पास के अस्पताल पहुंचा और अपना इलाज करवाया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह घर लौट आया। उसने घटना की शिकायत पुलिस से नहीं की थी। वहीं, उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि पथराव के संबंध में थाने में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और हमला करने वाले युवकों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।
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