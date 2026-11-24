संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। व्यापार मेले में मंगलवार को झारखंड दिवस मनाया गया। झारखंड की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और उद्यमिता की झलक लोगों के लिए खास रही। छऊ के 'महिषासुर मर्दिनी' मंचन ने दर्शकों का विशेष ध्यान खींचा। पवेलियन में लगे 42 स्टॉलों पर स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे।कार्यक्रम में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम और उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल मौजूद रहे। अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, दीप जलाए। झारखंड पवेलियन के 24 और पलाश मार्ट के 18 स्टॉलों का अवलोकन किया। यहां प्रदर्शित आदिवासी विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की सराहना की। नाट्यशाला थिएटर में सांस्कृतिक संध्या हुई, लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दीं।