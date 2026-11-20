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भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खरीदारी का खूब रंग जम रहा है। यहां कोई घर के लिए दाल-चावल, मसाले और अचार खरीद रहा है तो कोई बेटे-बेटी की शादी के लिए कपड़े, गहने और बर्तन जुटा रहा है। नए घर को सजाने के लिए पर्दे और कालीन पसंद किए जा रहे हैं तो सर्दियों के लिए गर्म कपड़ों की भी खरीदारी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग अलग-अलग राज्यों के उत्पाद देखने के साथ अपनी जरूरत का सामान भी खरीद रहे हैं।मेले में खरीदारी की खास बात यह है कि देश के अलग-अलग राज्यों के उत्पाद एक ही जगह मिल रहे हैं। राज्यों के पवेलियन में दाल, चावल, मसाले, अचार, शहद, नमकीन और दूसरे स्थानीय उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कई लोग एक-दो सामान लेने पहुंचते हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों के उत्पाद देखकर उनकी खरीदारी की सूची बढ़ जाती है। कोई घर के लिए मसाले खरीद रहा है तो कोई रिश्तेदारों के लिए खास स्वाद वाले अचार और मिठाइयां ले रहा है।नवंबर में सर्दी की शुरुआत के साथ गर्म कपड़ों की खरीदारी भी लोगों की सूची में शामिल है। महिलाएं शॉल, साड़ी, सूट और बैग देख रही हैं तो युवा कपड़े, जूते और फैशन से जुड़ी चीजें पसंद कर रहे हैं। बच्चों के लिए खिलौने और खेल का सामान भी परिवारों को आकर्षित कर रहा है। कई लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए अलग-अलग राज्यों के खास उत्पाद उपहार के तौर पर खरीद रहे हैं। मयूर विहार से आई महिला खरीदार पूनम ने बताया कि बच्चों और घर के बाकी लोगों के लिए सामान देख रहे हैं। यहां कपड़ों से लेकर घर सजाने की चीजें तक मिल रही हैं।शादी के लिए कपड़े, गहने और बर्तन तलाश रहे परिवारमेले में खरीदारी करने पहुंचे कई परिवार शादी की तैयारियों में भी जुटे दिखाई दे रहे हैं। कोई बेटी की शादी के लिए साड़ियां देख रहा है तो कोई बेटे की शादी के लिए कपड़े और घरेलू सामान पसंद कर रहा है। गहनों, बर्तनों, सजावटी सामान और रिश्तेदारों को देने वाले उपहारों की भी तलाश की जा रही है। द्वारका सेक्टर 5 के निवासी रमन ने बताया कि घर में शादी है, इसलिए पूरे परिवार के साथ आए हैं। कपड़े और कुछ बर्तन देखने हैं। यहां एक साथ कई तरह के डिजाइन मिल रहे हैं।रसोई से लेकर घर की सजावट तक के विकल्पखरीदारी का बड़ा हिस्सा घर की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है। ऐसे में मेले में आने वाले लोग रसोई के लिए क्रॉकरी और बर्तन खरीदते भी दिख रहे हैं। कोई चादर, पर्दे और कालीन देख रहा है। फर्नीचर और घर सजाने के सामान के स्टॉल पर भी लोग डिजाइन और कीमत की जानकारी ले रहे हैं। घर का राशन लेने पहुंचे खरीदार दीपक के अनुसार, हम लोग घूमने आए थे, लेकिन यहां मसाले, अचार और खाने-पीने की कई चीजें पसंद आ गईं।आम लोगों के लिए किस हॉल में क्या मिलेगाविदेशी देशों के पवेलियन और वहां के खास उत्पादअलग-अलग राज्यों के पवेलियन, पारंपरिक सामान, हस्तशिल्प और खानपानकपड़े, जूते, बैग, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू इस्तेमाल की चीजें-दाल, मसाले, पैक किए गए खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और कृषि उत्पाद-फर्नीचर, हस्तशिल्प और घर सजाने का सामान-गहने, आभूषण और सौंदर्य से जुड़े उत्पाद