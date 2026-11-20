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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई ने शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पवन कुमार, मोहम्मद इजहान, आर्यन कनौजिया, सानू कठेरिया, अंकित उर्फ मोनू, अश्विंद कुमार सिंह उर्फ बॉस और हेमंत कुमार शाह उर्फ जितेंद्र के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम जमा कराता था। पुलिस ने पांच राज्यों में 15 दिन तक कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा है।पुलिस उपायुक्त गौरव त्यागी के अनुसार, द्वारका के रहने वाले एक व्यक्ति और उसके परिवार को शेयर बाजार व आईपीओ में निवेश का झांसा देकर 67 लाख 78 हजार रुपये ठग लिए गए। पीड़ित और उसके परिवार ने 22 अलग-अलग लेन-देन के जरिये आरोपियों के बताए बैंक खातों में कुल 67 लाख 78 हजार रुपये जमा कराए। जब उन्होंने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने लंबित ऑर्डर और बकाया राशि चुकाने का हवाला देकर एक करोड़ 10 लाख 75 हजार 424 रुपये और जमा करने को कहा। इतनी बड़ी रकम देने से इन्कार करने पर आरोपियों ने उनसे संपर्क तोड़ लिया।दूसरों के दस्तावेज से फर्जी कंपनियां बनाईंजांच में सामने आया कि गिरोह में हर आरोपी की अलग-अलग जिम्मेदारी थी। कुछ लोग फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे तो कुछ दूसरे लोगों के दस्तावेज जुटाकर खाते खुलवाने और उनकी जानकारी ठगों तक पहुंचाने का काम करते थे। ठगी से मिली रकम को कई बैंक खातों में भेजा जाता था। इसके बाद उसे एटीएम और चेक के जरिये निकाला जाता या क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और ठगी की रकम का पता लगाने में जुटी है।