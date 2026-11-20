Delhi NCR News: व्यापार मेले में सजा स्वाद का बाजार, एक परिसर में मिल रहे देशभर के जायके
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 08:34 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 08:34 PM IST
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बंगाल की मिठाइयों से ओडिशा के छेना पोड़ा तक, तेलंगाना की बिरयानी और केरल के सी फूड का भी आकर्षण, 90 से अधिक फूड आउटलेट पर उमड़ रहे खानपान के शौकीन
सनी सिंह
नई दिल्ली। खरीदारी, हस्तशिल्प और कारोबार के लिए पहचान रखने वाला भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला इन दिनों देशभर के पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद से भी महक रहा है। भारत मंडपम में आयोजित 45वें व्यापार मेले के फूड जोन में देश के अलग-अलग राज्यों की खानपान संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। कहीं पश्चिम बंगाल की मिष्टी दोई और बेक्ड रसगुल्ला लोगों को लुभा रहे हैं तो कहीं ओडिशा का छेना पोड़ा और गुड़ रसगुल्ला मिठाई के शौकीनों की पसंद बन रहे हैं। वहीं तेलंगाना की बिरयानी, मटन कोरमा और बोटी मसाला के जायके भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। केरल के सी फूड की भी अच्छी मांग है।
इस वर्ष मेले में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खानपान के लिए 90 से अधिक फूड आउटलेट लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर लोगों को अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। परिवार के साथ मेले में पहुंच रहे लोग खरीदारी और घूमने-फिरने के बीच खानपान का आनंद ले रहे हैं। बच्चों के लिए भी कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, जबकि युवा नए और पारंपरिक व्यंजनों को आजमाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि यहां स्वाद के साथ व्यंजनों के पीछे छिपी क्षेत्रीय परंपरा और पहचान से भी परिचित होने का मौका मिल रहा है।
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खड़गपुर से आई बंगाल की मिठास
पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आए स्टॉल पर राज्य की पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। यहां मिष्टी दोई, शांति भोग, बेक्ड रसगुल्ला और लॉर्ड चमचम जैसी मिठाइयां उपलब्ध हैं। खासतौर पर बेक्ड रसगुल्ला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पारंपरिक रसगुल्ले से अलग स्वाद और अंदाज पेश करता है। स्टॉल संचालक तपन दास ने बताया कि वे बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयों को मेले में लेकर आए हैं, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले लोग भी वहां के पारंपरिक स्वाद से परिचित हो सकें।
ओडिशा के छेना पोड़ा का खास आकर्षण
ओडिशा के स्टॉल पर दही बड़ा, आलू दम, गुड़ रसगुल्ला, छेना पोड़ा और रसगुल्ला जैसे व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इनमें छेना पोड़ा विशेष आकर्षण बना हुआ है। स्टॉल संचालक सब्यसाची कर के मुताबिक, यह ओडिशा की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है, जिसे छेना से तैयार कर पकाया जाता है। इसके अलावा गुड़ रसगुल्ला भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। स्टॉल पर मिठाइयों के साथ नमकीन और चटपटे व्यंजनों के विकल्प भी मौजूद हैं।
तेलंगाना की बिरयानी और मटन कोरमा का जायका
तेलंगाना के स्टॉल पर बिरयानी, मटन कोरमा और बोटी मसाला का स्वाद लेने वालों की भीड़ जुट रही है। मसालों और पारंपरिक तरीके से तैयार किए जाने वाले ये व्यंजन आगंतुकों को हैदराबादी खानपान की झलक दे रहे हैं। मोहम्मद गुलफाम बताते हैं कि उनका प्रयास है कि मेले में आने वाले लोगों को बिरयानी और अन्य व्यंजनों के जरिये हैदराबादी जायके का अनुभव मिले।
केरल के सी फूड की भी मांग
मेले में केरल के स्टॉल पर सी फूड के शौकीनों के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। दक्षिण भारतीय खानपान का स्वाद लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। केरल की नूरजहां (त्रिशूर) के अनुसार, व्यापार मेला अपने क्षेत्र के खानपान को देशभर के लोगों तक पहुंचाने का अच्छा मंच है। यहां अलग-अलग राज्यों से आने वाले लोग नए स्वाद और खानपान की परंपराओं से परिचित होते हैं।
आगंतुकों को भा रहा स्वाद का संगम
मेले में आने वाले लोगों का कहना है कि एक ही परिसर में कई राज्यों के व्यंजनों का मिलना अपने आप में खास अनुभव है। प्रसन्ना के मुताबिक, यहां बच्चों को भी नए-नए पकवान चखने का मौका मिल रहा है। वहीं संजना ने बताया कि बंगाल और ओडिशा की ऐसी कई मिठाइयां देखने और चखने को मिलीं, जो सामान्य तौर पर आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं।
-सुमन और हिमानी जैसे आगंतुकों का भी मानना है कि मेले में खरीदारी और मनोरंजन के साथ अलग-अलग राज्यों के खानपान का आनंद लेना अनुभव को और यादगार बना रहा है। इस तरह व्यापार मेला केवल कारोबार और उत्पादों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की विविध खानपान परंपराओं को एक मंच पर लाने का माध्यम भी बन रहा है।
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सनी सिंह
नई दिल्ली। खरीदारी, हस्तशिल्प और कारोबार के लिए पहचान रखने वाला भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला इन दिनों देशभर के पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद से भी महक रहा है। भारत मंडपम में आयोजित 45वें व्यापार मेले के फूड जोन में देश के अलग-अलग राज्यों की खानपान संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। कहीं पश्चिम बंगाल की मिष्टी दोई और बेक्ड रसगुल्ला लोगों को लुभा रहे हैं तो कहीं ओडिशा का छेना पोड़ा और गुड़ रसगुल्ला मिठाई के शौकीनों की पसंद बन रहे हैं। वहीं तेलंगाना की बिरयानी, मटन कोरमा और बोटी मसाला के जायके भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। केरल के सी फूड की भी अच्छी मांग है।
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इस वर्ष मेले में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खानपान के लिए 90 से अधिक फूड आउटलेट लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर लोगों को अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। परिवार के साथ मेले में पहुंच रहे लोग खरीदारी और घूमने-फिरने के बीच खानपान का आनंद ले रहे हैं। बच्चों के लिए भी कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, जबकि युवा नए और पारंपरिक व्यंजनों को आजमाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि यहां स्वाद के साथ व्यंजनों के पीछे छिपी क्षेत्रीय परंपरा और पहचान से भी परिचित होने का मौका मिल रहा है।
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खड़गपुर से आई बंगाल की मिठास
पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आए स्टॉल पर राज्य की पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। यहां मिष्टी दोई, शांति भोग, बेक्ड रसगुल्ला और लॉर्ड चमचम जैसी मिठाइयां उपलब्ध हैं। खासतौर पर बेक्ड रसगुल्ला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पारंपरिक रसगुल्ले से अलग स्वाद और अंदाज पेश करता है। स्टॉल संचालक तपन दास ने बताया कि वे बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयों को मेले में लेकर आए हैं, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले लोग भी वहां के पारंपरिक स्वाद से परिचित हो सकें।
ओडिशा के छेना पोड़ा का खास आकर्षण
ओडिशा के स्टॉल पर दही बड़ा, आलू दम, गुड़ रसगुल्ला, छेना पोड़ा और रसगुल्ला जैसे व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इनमें छेना पोड़ा विशेष आकर्षण बना हुआ है। स्टॉल संचालक सब्यसाची कर के मुताबिक, यह ओडिशा की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है, जिसे छेना से तैयार कर पकाया जाता है। इसके अलावा गुड़ रसगुल्ला भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। स्टॉल पर मिठाइयों के साथ नमकीन और चटपटे व्यंजनों के विकल्प भी मौजूद हैं।
तेलंगाना की बिरयानी और मटन कोरमा का जायका
तेलंगाना के स्टॉल पर बिरयानी, मटन कोरमा और बोटी मसाला का स्वाद लेने वालों की भीड़ जुट रही है। मसालों और पारंपरिक तरीके से तैयार किए जाने वाले ये व्यंजन आगंतुकों को हैदराबादी खानपान की झलक दे रहे हैं। मोहम्मद गुलफाम बताते हैं कि उनका प्रयास है कि मेले में आने वाले लोगों को बिरयानी और अन्य व्यंजनों के जरिये हैदराबादी जायके का अनुभव मिले।
केरल के सी फूड की भी मांग
मेले में केरल के स्टॉल पर सी फूड के शौकीनों के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। दक्षिण भारतीय खानपान का स्वाद लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। केरल की नूरजहां (त्रिशूर) के अनुसार, व्यापार मेला अपने क्षेत्र के खानपान को देशभर के लोगों तक पहुंचाने का अच्छा मंच है। यहां अलग-अलग राज्यों से आने वाले लोग नए स्वाद और खानपान की परंपराओं से परिचित होते हैं।
आगंतुकों को भा रहा स्वाद का संगम
मेले में आने वाले लोगों का कहना है कि एक ही परिसर में कई राज्यों के व्यंजनों का मिलना अपने आप में खास अनुभव है। प्रसन्ना के मुताबिक, यहां बच्चों को भी नए-नए पकवान चखने का मौका मिल रहा है। वहीं संजना ने बताया कि बंगाल और ओडिशा की ऐसी कई मिठाइयां देखने और चखने को मिलीं, जो सामान्य तौर पर आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं।
-सुमन और हिमानी जैसे आगंतुकों का भी मानना है कि मेले में खरीदारी और मनोरंजन के साथ अलग-अलग राज्यों के खानपान का आनंद लेना अनुभव को और यादगार बना रहा है। इस तरह व्यापार मेला केवल कारोबार और उत्पादों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की विविध खानपान परंपराओं को एक मंच पर लाने का माध्यम भी बन रहा है।