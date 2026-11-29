Delhi NCR News: कूड़ा फेंकने के विवाद में बीएसएफ जवान के घर के बाहर पड़ोसी बदमाश ने की फायरिंग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 06:45 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 06:45 PM IST
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-दीनपुर इलाके की घटना, पड़ोस में रहने वाले छावला थाने का घोषित बदमाश ने साथियों के साथ की गोलीबारी, कोई हताहत नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। छावला के दीनपुर एक्सटेंशन में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में पड़ोस में रहने वाले घोषित बदमाश ने बीएसएफ के जवान के घर पर गोलीबारी कर दी। आरोप है कि अपने साथियों के साथ बाइक से आए आरोपी ने पहले गाली गलौज की और फिर आठ-दस राउंड फायरिंग कर भाग गए। हलांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटनास्थल की छानबीन करने पर पुलिस को वहां से तीन खोखे मिले हैं। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाश और उसके साथियों की तलाश कर रही है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10.23 बजे पुलिस को दीनपुर एक्सटेंशन में एक मकान पर गोलीबारी की जानकारी मिली। छावला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता आदर्श मलिक ने बताया कि वह नोएडा से स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता बीएसएफ में जवान हैं और फिलहाल पंजाब के फाजिल्का में तैनात हैं। परिवार पिछले तीन साल से दीनपुर एक्सटेंशन में रह रहा है। आदर्श ने बताया कि रात करीब 10.15 बजे घर का मुख्य दरवाजा बंद था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला छावला थाने का घोषित बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ बाइक से वहां पहुंचा। आरोपियों ने घर के बाहर खड़े होकर गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने दहशत फैलाने के इरादे से घर के दरवाजे व अन्य जगहों पर आठ-दस गोली चला दी। गोली चलाने के बाद सभी वहां से भाग गए।
काफी समय से चल रहा था कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद : पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ित परिवार पड़ोसी हैं। दोनों के बीच कूड़ा फेंकने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।
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नई दिल्ली। छावला के दीनपुर एक्सटेंशन में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में पड़ोस में रहने वाले घोषित बदमाश ने बीएसएफ के जवान के घर पर गोलीबारी कर दी। आरोप है कि अपने साथियों के साथ बाइक से आए आरोपी ने पहले गाली गलौज की और फिर आठ-दस राउंड फायरिंग कर भाग गए। हलांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटनास्थल की छानबीन करने पर पुलिस को वहां से तीन खोखे मिले हैं। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाश और उसके साथियों की तलाश कर रही है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10.23 बजे पुलिस को दीनपुर एक्सटेंशन में एक मकान पर गोलीबारी की जानकारी मिली। छावला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता आदर्श मलिक ने बताया कि वह नोएडा से स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता बीएसएफ में जवान हैं और फिलहाल पंजाब के फाजिल्का में तैनात हैं। परिवार पिछले तीन साल से दीनपुर एक्सटेंशन में रह रहा है। आदर्श ने बताया कि रात करीब 10.15 बजे घर का मुख्य दरवाजा बंद था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला छावला थाने का घोषित बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ बाइक से वहां पहुंचा। आरोपियों ने घर के बाहर खड़े होकर गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने दहशत फैलाने के इरादे से घर के दरवाजे व अन्य जगहों पर आठ-दस गोली चला दी। गोली चलाने के बाद सभी वहां से भाग गए।
काफी समय से चल रहा था कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद : पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ित परिवार पड़ोसी हैं। दोनों के बीच कूड़ा फेंकने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।
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