विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर सोमवार को राजधानी में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। पांच प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से शुरू हुए नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप पालकी साहिब में सुशोभित था। श्रद्धालुओं ने रास्तेभर पालकी साहिब के दर्शन कर माथा टेका। नगर कीर्तन के दौरान बैंड बजाते विद्यार्थियों के जत्थे, निहंग सिंहों की टोलियां और गतका अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहे। गतका दलों ने पारंपरिक युद्धकला के हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को प्रभावित किया।दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित नगर कीर्तन की शुरुआत अरदास के साथ हुई। इसके बाद कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को सुशोभित किया। नगर कीर्तन चांदनी चौक, फतेहपुरी, खारी बावली, नया बाजार चौक, पीली कोठी रोड, पुल बंगश मेट्रो स्टेशन, बर्फखाना चौक, जोरावर सिंह मार्ग, मिठाई पुल, रोशनारा रोड, घंटाघर, राणा प्रताप बाग और बेबे नानकी चौक से होते हुए गुरुद्वारा नानक पियाऊ साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन के स्वागत के लिए मार्ग में जगह-जगह विशेष प्रबंध किए गए थे।इस अवसर पर हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि गुरु नानक देव ने सांसारिक अंधकार में घिरी मानवता को सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने कर्मकांडों और आडंबरों का खंडन करते हुए एक ईश्वर, मानव समानता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। गुरु साहिब ने पूरी दुनिया को एक ही ज्योति से उत्पन्न बताते हुए मानवता को एकता का मार्ग दिखाया। गुरु नानक देव जी ने अत्याचारी शासक बाबर की निंदा की और महिलाओं के सम्मान तथा समानता की पैरवी की। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रही हैं।महापौर और आयुक्त ने किया सफाई का लिया जायजानई दिल्ली। गुरु पर्व के अवसर पर निकलने वाले नगर कीर्तन को लेकर एमसीडी ने विशेष तैयारी की। महापौर प्रवेश वाही और आयुक्त संजीव खिरवार ने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से फतेहपुरी चौक तक नगर कीर्तन मार्ग का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को मार्ग पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और निरीक्षण के दौरान मिली छोटी-मोटी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए।गुरु नानक देव ने दिया था प्रेम का संदेश: संत राजिन्दर सिंहनई दिल्ली। संत राजिन्दर सिंह महाराज ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर उनके आध्यात्मिक संदेशों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। गुरु नानक देव की शिक्षाएं केवल सिख समुदाय के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए हैं। उन्होंने संसार को प्रेम, समानता, सेवा और प्रभु भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ का संदेश दिया। इसका अर्थ है मेहनत से कमाई करना, प्रभु का सिमरन करना और अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटना।