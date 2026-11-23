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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में बिहार की समृद्ध लोककला और सांस्कृतिक विरासत आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिहार पवेलियन में इस बार विलुप्त होती पारंपरिक वज्जिका चित्रकला को प्रदर्शित किया गया है। इसके जरिए वज्जिकांचल की लोकपरंपराओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।इस कला को प्रदर्शित कर रहीं कलाकार कंचन प्रकाश लंबे समय से इसके संरक्षण और संवर्धन में जुटी हैं। उनके अनुसार, वज्जिका चित्रकला सीतामढ़ी, वैशाली, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। शादी-विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर घरों की दीवारों पर विशेष चित्र बनाए जाते हैं, जिनमें बसेरी चित्रकला भी शामिल है।इस कला में बांस के पेड़ को वंशवृद्धि, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाएं प्राकृतिक रंगों और प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल कर चित्र बनाती थीं। हालांकि, पक्के मकानों के बढ़ते चलन और बदलती जीवनशैली के कारण यह परंपरा धीरे-धीरे लुप्त होने लगी।स्टेट अवॉर्ड और सीनियर फेलोशिप से सम्मानित कंचन प्रकाश ने गांवों में जाकर महिलाओं की पारंपरिक चित्रकारी को समझा और उसे नए माध्यमों पर प्रस्तुत करना शुरू किया। अब यह कला कैनवास, कागज और साड़ियों पर भी उकेरी जा रही है। बीएचयू से शिक्षित और फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कंचन की कला यूरोप के सात देशों में प्रदर्शित हो चुकी है।