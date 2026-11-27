--

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। शादी के सीजन की शुरुआत होते ही बाजारों में रौनक लौट आई है और फूलों के कारोबार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। शादियों में विभिन्न प्रकार के फूलों की बढ़ती मांग ने फूल विक्रेताओं के चेहरे खिला दिए हैं। पारंपरिक गेंदे के फूलों से लेकर गुलाब, लिली, ऑर्किड और अन्य सजावटी फूलों की खरीदारी में काफी इजाफा हुआ है। फूल कारोबारियों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों फूलों की खपत कई गुना बढ़ गई है। धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों के साथ-साथ शादी के मंडप और प्रवेश द्वार की सजावट में गेंदे के फूलों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं, बदलते दौर में शादी की सजावट का अंदाज भी बदला है। अब लोग केवल गेंदे और गुलाब तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लिली, ऑर्किड और अन्य विदेशी व महंगे फूलों से सजावट करवाना पसंद कर रहे हैं। शादी समारोहों में थीम आधारित सजावट का चलन बढ़ने से स्टेज, वरमाला, जयमाला स्थल, फोटोशूट और घरों की सजावट के लिए लाल, सफेद, गुलाबी और पीले रंग के फूलों का विशेष इस्तेमाल किया जा रहा है, जो समारोहों की भव्यता में चार चांद लगा रहे हैं।वर्जनफूलों की बढ़ती मांग का असर थोक और खुदरा दोनों बाजारों में दिखाई दे रहा है। सीजन को देखते हुए अलग-अलग किस्मों के फूलों की उपलब्धता बढ़ाई है। आने वाले दिनों में शादी समारोहों की संख्या बढ़ने के साथ फूलों की मांग और कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।विनोद त्यागी, गाजीपुर फूल विक्रेताहर साल शादियों की सजावत और अन्य कामों के लिए गेंदे के फूलों की मांग ज्यादा रहती थी। लेकिन, इस बार पारंपारिक गेंदे के फूलों की सजावट के साथ-साथ लोगों ने कई अन्य तरह के फूलों की डिमांड की है। इस कारण मार्केट में गेंदे के फूल के साथ अन्य फूलों में भी तेजी आई है। - जतिन, गाजीपुर फूल विक्रेता