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नई दिल्ली। दिल्ली में खाने-पीने और संगीत के शौकीनों के लिए 28 और 29 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 14 पर ‘हॉर्न ओके प्लीज’ फूड फेस्टिवल के 17वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इस दो दिवसीय महोत्सव में 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों के अनुसार, फेस्टिवल में 100 से अधिक फूड ब्रांड, 50 से ज्यादा फैशन-लाइफस्टाइल ब्रांड और 25 से अधिक कलाकार हिस्सा लेंगे। यहां उमामी वोक, नोडो, प्रिंस चाट और टुंडे कबाबी समेत कई आउटलेट्स के 5,000 से ज्यादा एशियाई, यूरोपीय, मिडिल ईस्टर्न और फ्यूजन व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। संगीत प्रेमियों के लिए अमी विर्क, मनिंदर बुट्टर, अफसाना खान और प्रेम ढिल्लों समेत कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा क्वर्क बाजार, कॉकटेल लेन, गेमिंग जोन और कार्निवल राइड्स भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सह-संस्थापक दिगंत शर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को एक यादगार सप्ताहांत देना है।

100 से ज्यादा फूड ब्रांड होंगे शामिल