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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। शहर के कई इलाकों में हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 15 इलाकों में पीएम2.5 का स्तर 300 या उससे अधिक दर्ज किया गया। इससे साफ है कि राजधानी की हवा लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) क्षेत्र में सबसे अधिक 384 पीएम2.5 दर्ज किया गया। इसके बाद सिरिफोर्ट में 365, एनएसयूटी जाफरपुर में 361, पूसा (आईआईटीएम) में 352 और चांदनी चौक में 343 का स्तर रहा। वहीं, तालकटोरा गार्डन में 340, सीआरआरआई मथुरा रोड में 330 और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 327 प्रदूषण दर्ज किया गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार आया नगर और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) में 323, आईआईटी दिल्ली में 317, पंजाबी बाग में 307, नेहरू नगर में 305, जहांगीरपुरी में 304 और छावला में 302 पीएम2.5 दर्ज किया गया। साथ ही, अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहा। बुराड़ी क्रॉसिंग में 300, मुंडका में 297, घुम्मनहेड़ा में 296 और बुराड़ी में 292 का स्तर दर्ज किया गया। वहीं, वजीरपुर में 288, झरोदा कलां में 287 और द्वारका सेक्टर-8 में 280 पीएम2.5 रहा।

-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा 384 दर्ज हुआ पीएम2.5 का स्तर, सांस लेना हुआ मुश्किल