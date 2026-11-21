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55 निगरानी केंद्रों में 14 पर बहुत खराब और 33 पर खराब श्रेणीसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति का आकलन केवल औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) से करना पर्याप्त नहीं है। शनिवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 265 रहा, जो खराब श्रेणी में है। हालांकि, अलग-अलग इलाकों के आंकड़े प्रदूषण की असमान स्थिति उजागर करते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट में एक्यूआई महज 84 दर्ज किया गया, जबकि रोहिणी स्थित डीटीयू में यह 361 तक पहुंच गया। इस तरह एक ही शहर के दो निगरानी केंद्रों के बीच 277 अंकों का अंतर रहा।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, डीटीयू शनिवार को राजधानी का सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्र रहा। यहां एक्यूआई 361 दर्ज किया गया। इसके बाद नॉर्थ कैंपस में 353, चांदनी चौक में 351 और सिरीफोर्ट में 349 सूचकांक रहा। इन सभी स्थानों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, मथुरा रोड में 329, आईटीओ में 327, पंजाबी बाग में 324, वजीरपुर में 323, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 322 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 318 एक्यूआई रहा। इस तरह सबसे प्रदूषित दस केंद्रों पर सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया।55 केंद्रों में सिर्फ एक पर संतोषजनक हवाराजधानी के 55 निगरानी केंद्रों के आंकड़ों में 14 केंद्रों पर हवा बहुत खराब, 33 पर खराब और सात पर मध्यम श्रेणी में रही। केवल दिल्ली कैंटोनमेंट में हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। किसी भी केंद्र का एक्यूआई 400 के पार नहीं पहुंचा।-कैंटोनमेंट के बाद सबसे कम एक्यूआई लोधी रोड में 161 रहा। आईएमडी लोधी रोड में 164, मैदान गढ़ी में 165 और एनएसआईटी द्वारका में 179 दर्ज किया गया। इन केंद्रों पर हवा मध्यम श्रेणी में रही। श्री अरबिंदो मार्ग में एक्यूआई 189 और आया नगर में 195 रहा।पीएम 2.5 सबसे बड़ा प्रदूषकप्रदूषण के स्रोतों के स्तर पर भी पीएम 2.5 का दबदबा रहा। राजधानी के 45 निगरानी केंद्रों पर यह प्रमुख प्रदूषक दर्ज किया गया, जबकि दस केंद्रों पर पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक रहा। इनमें घुम्मनहेड़ा, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3, इग्नू मैदान गढ़ी, जरोदा कलां, लोधी रोड, नांगलोई, एनएसआईटी द्वारका, टिकरी कलां, वसुंधरा एन्क्लेव और वजीरपुर शामिल हैं।