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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के लिए घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप तक पहुंचना भी सुरक्षित नहीं है। सेंटर फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन (सीक्विन) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे में शामिल 87.5 फीसदी महिलाओं और लड़कियों ने मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप तक पैदल जाने में असुरक्षित महसूस किया। वहीं, 88.9 फीसदी ने अंधेरा होने के बाद नजदीकी पार्क में खुद को असुरक्षित बताया।रिपोर्ट के लिए 1,588 महिलाओं, लड़कियों और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लोगों से बातचीत की गई। इसमें सामने आया कि तीन-चौथाई से अधिक लोगों ने फुटपाथ पर रोशनी की कमी बताई, जबकि 60 फीसदी ने कहा कि फुटपाथ टूटे हुए हैं या मौजूद ही नहीं हैं। करीब 80 फीसदी लोगों ने पुरुषों के घूरने, अश्लील टिप्पणियां करने और पीछा करने जैसी हरकतों को असुरक्षा की बड़ी वजह बताया। वहीं, 80.5 फीसदी लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि उनकी शिकायत के लिए कौन-सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है।'एवरीडे जर्नीज: विमेंस एंड गर्ल्स एक्सेस टू फुटपाथ एंड पब्लिक पार्क्स इन दिल्ली' शीर्षक से किए गए इस अध्ययन में बताया गया कि वर्ष 2024 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,396 मामले दर्ज हुए। यह देश के 19 बड़े महानगरों में सबसे अधिक है। सीक्विन ने अपनी रिपोर्ट में सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित बनाने और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट बुधवार को 'हैं हक हमारा हिस्सेदारी' कार्यक्रम में जारी की गई।