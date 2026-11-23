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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। रेलवे ट्रैक और स्टेशन परिसरों को स्वच्छ रखने के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संयुक्त रूप से विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके तहत 22 नवंबर की रात दया बस्ती रेलवे स्टेशन और यार्ड में रेलवे लाइनों के किनारे जमा करीब 70 टन कचरा हटाया गया। अभियान में सफाई कर्मचारियों के साथ मशीनों की भी मदद ली गई।रेलवे के अनुसार, पटरियों के आसपास लंबे समय से जमा कचरे के कारण गंदगी फैलने के साथ जलभराव की समस्या भी पैदा होती है। इसे देखते हुए दोनों विभागों की संयुक्त टीमों ने रात के समय विशेष अभियान चलाया, ताकि रेल परिचालन प्रभावित किए बिना सफाई का काम पूरा किया जा सके। अभियान के दौरान ट्रैक के किनारे जमा कचरे को हटाकर क्षेत्र की सफाई की गई।उत्तर रेलवे का कहना है कि रेलवे परिसरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान जरूरी हैं। इसके लिए स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों और आसपास रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे रेलवे पटरियों और स्टेशन परिसरों में कचरा न फेंकें। इससे न केवल स्वच्छता बनी रहेगी, बल्कि जलभराव और अन्य समस्याओं से भी बचा जा सकेगा।