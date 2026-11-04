Delhi NCR News: स्मॉग के खतरे के बीच स्कूलों में छुट्टी घोषित करने के पक्ष में 53% अभिभावक

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है। लोकलसर्कल के एक सर्वे में शामिल 74 फीसदी अभिभावकों ने स्मॉग के दौरान स्कूलों में फिजिकल क्लास बंद करने का समर्थन किया है। वहीं, 53 फीसदी लोगों का मानना है कि 10 से 15 नवंबर तक स्कूलों में स्मॉग ब्रेक पहले ही घोषित कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को जहरीली हवा के बीच स्कूल न जाना पड़े।दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 38 हजार से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित इस सर्वे में अभिभावकों से पूछा गया कि क्या प्रशासन को 10 से 15 नवंबर के लिए पहले से स्मॉग ब्रेक घोषित करना चाहिए। इसके जवाब में 53 फीसदी लोगों ने अग्रिम छुट्टी के पक्ष में राय दी, जबकि 47 फीसदी ने कहा कि स्कूल तभी बंद होने चाहिए, जब वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाए। खास बात यह रही कि किसी भी स्मॉग ब्रेक के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं मिली।बच्चों के फेफड़ों की क्षमता पर असरबच्चों की सेहत पर प्रदूषण के प्रभाव को लेकर सीपीसीबी और चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अध्ययन में भी चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली के 36 स्कूलों के 11,628 बच्चों की जांच में 43.5 फीसदी की फेफड़ों की कार्यक्षमता कम पाई गई। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के 4,536 बच्चों में यह आंकड़ा 25.7 फीसदी रहा।-अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली के 32.1 फीसदी बच्चों ने पिछले तीन महीनों में सांस संबंधी समस्याएं होने की बात कही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चों का अनुपात 18.2 फीसदी था। ये आंकड़े प्रदूषण से बचाव के लिए समय रहते कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित करते हैं।