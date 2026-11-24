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-750 किमी सड़कों के पुनर्विकास के लिए 1,392 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च, पीडब्ल्यूडी ने करीब 400 किलोमीटर सड़कों के लिए टेंडर जारी किएसंदीप वर्मानई दिल्ली। ग्रेप की पाबंदियां हटने और सर्दियां खत्म होने के बाद दिल्ली में सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों में तेजी आएगी। पीडब्ल्यूडी ने करीब 400 किलोमीटर सड़कों के लिए टेंडर जारी किए हैं। कम तापमान और प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों के कारण सर्दियों में डामर की सड़कें बनाने का काम प्रभावित होता है।दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में 750 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास के लिए 1,392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत सड़कों की सतह दोबारा बनाने, मजबूती बढ़ाने और जरूरी सुधार कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा 200 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत सरकार अपने बजट से कराएगी। प्रमुख सड़कों के सुदृढ़ीकरण और दोबारा सतह बनाने के लिए 650 करोड़ रुपये की अलग योजना भी शामिल है।इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली की 152 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए 803.39 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि (सीआरआईएफ) के तहत स्वीकृत इस राशि से करीब 330 किलोमीटर सड़क हिस्सों का सुधार किया जाएगा। इनमें चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के कार्य शामिल हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में पीडब्ल्यूडी का कुल बजट 5,921 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें सड़क निर्माण एवं रखरखाव के साथ विभाग की अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल हैं।मौसम सुधरने पर काम पूरा करने की चुनौतीसर्दियों में कम तापमान के कारण डामर के मिश्रण और सड़क पर उसकी परत बिछाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। वहीं, प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेप के तहत प्रतिबंध लगने से काम रुक जाता है। अब मौसम अनुकूल होने पर विभाग के सामने निर्धारित समय में परियोजनाएं पूरी करने की चुनौती होगी। इसके लिए निर्माण की गति के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा।