संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। ओडिशा में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप में दिल्ली के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में राजधानी के करीब 20 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में पदक जीतने के इरादे से उतरेंगे। वहीं, दिल्ली के डॉ. अनुज चौधरी और भारतीय बॉडीबिल्डिंग से जुड़े रेलवे कोच देवेंद्र कुमार को जजिंग पैनल में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑल जिम संगठन, ओडिशा के तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में बॉडीबिल्डिंग, पावरलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और कुश्ती के मुकाबले होंगे। दिल्ली की ओर से महिला पावरलिफ्टिंग में प्रीति अपनी चुनौती पेश करेंगी। वहीं, पुरुष वर्ग में रेलवे के कई बार के चैंपियन और नेशनल चैंपियन रामनिवास मलिक के अलावा असगर खान, स्वप्निल तुली और तरुण सहित करीब 20 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजकों के अनुसार, प्रतियोगिता में देशभर से करीब पांच हजार खिलाड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है।बॉडीबिल्डिंग में 20 लाख का शीर्ष पुरस्कारप्रतियोगिता में कुल करीब 1.5 करोड़ रुपये की इनामी राशि रखी गई है। इसमें बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप विशेष आकर्षण रहेगी, जिसके लिए अकेले 50 लाख रुपये के पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। नेशनल चैंपियनशिप का ओवरऑल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि अन्य श्रेणियों के विजेताओं को पांच लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि मिलेगी।