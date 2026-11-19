शिकायत में आरोप लगाया गया कि लोन प्रक्रिया के दौरान आरोपियों ने करीब दो करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी कराने की बात कहते हुए 2.5 प्रतिशत कमीशन मांगा। बाद में शाखा प्रबंधक प्रेम रंजन और अन्य लोगों की ओर से रिश्वत की मांग बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों को पहले ही 2.50 लाख रुपये नकद दिए जा चुके थे और शेष 6.50 लाख रुपये की मांग की जा रही थी।



सीबीआई के मुताबिक शिकायत का स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में गोपनीय सत्यापन कराया गया। इसमें प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होने और रिश्वत मांगने से संबंधित तथ्य सामने आने के बाद 18 नवंबर को नियमित मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में प्रेम रंजन, नरेंद्र, नीरज और अशरफ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7(ए) के साथ बीएनएस की धारा 61(2) लगाई गई है। मामले में आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है।