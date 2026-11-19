देहरादून: बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक पर नौ लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप, सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़ित ने आरोप लगाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा के शाखा प्रबंधक प्रेम रंजन और निजी व्यक्ति नरेंद्र, नीरज व अशरफ ने 1.80 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी और वितरण के बदले कुल रकम का पांच प्रतिशत यानी नौ लाख रुपये रिश्वत मांगी।
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बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा में लोन मंजूर कराने और उसकी राशि जारी करने के नाम पर नौ लाख रुपये रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच देहरादून ने शाखा प्रबंधक प्रेम रंजन समेत चार लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने मामले की जांच इंस्पेक्टर मनोज कुमार नेगी को सौंपी है।
सीबीआई में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, क्लेमेंटटाउन निवासी आशीष बंबा ने 17 नवंबर 2026 को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा के शाखा प्रबंधक प्रेम रंजन और निजी व्यक्ति नरेंद्र, नीरज व अशरफ ने 1.80 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी और वितरण के बदले कुल रकम का पांच प्रतिशत यानी नौ लाख रुपये रिश्वत मांगी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने पहले आईआईएफएल बैंक से करीब 1.20 करोड़ रुपये का लोन लिया था। इसकी ब्याज दर अधिक होने के कारण वह लोन बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कराकर टॉपअप लोन लेना चाहते थे।
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शिकायत में आरोप लगाया गया कि लोन प्रक्रिया के दौरान आरोपियों ने करीब दो करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी कराने की बात कहते हुए 2.5 प्रतिशत कमीशन मांगा। बाद में शाखा प्रबंधक प्रेम रंजन और अन्य लोगों की ओर से रिश्वत की मांग बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों को पहले ही 2.50 लाख रुपये नकद दिए जा चुके थे और शेष 6.50 लाख रुपये की मांग की जा रही थी।
सीबीआई के मुताबिक शिकायत का स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में गोपनीय सत्यापन कराया गया। इसमें प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होने और रिश्वत मांगने से संबंधित तथ्य सामने आने के बाद 18 नवंबर को नियमित मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में प्रेम रंजन, नरेंद्र, नीरज और अशरफ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7(ए) के साथ बीएनएस की धारा 61(2) लगाई गई है। मामले में आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है।