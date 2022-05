{"_id":"62746e92d7d26b4367274909","slug":"cm-dhami-pushkar-singh-dhami-declared-candidate-from-champawat-file-nomination-on-may-9","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"By Election 2022: सीएम धामी चंपावत से प्रत्याशी घोषित, कांग्रेस का जीत का दावा पर प्रत्याशी का पता नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 06 May 2022 06:23 AM IST