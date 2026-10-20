भारत बनाम जिम्बाब्वे: कैच छूटा तो आपा खो बैठीं शेफाली, गेंद जमीन पर फेंकी; आईसीसी ने लगाई फटकार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान शेफाली वर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कैच छोड़ने के बाद गुस्से में गेंद जमीन पर फेंकना भारी पड़ गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आधिकारिक रूप से फटकार लगाई है। इसके साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है।

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यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 12वें ओवर में हुई। शेफाली ने श्रे चरणी की गेंद पर मिड ऑफ पर चिपो मुगेरी-तिरिपानो का कैच छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने निराशा में गेंद जमीन पर फेंक दी। आईसीसी ने इसे खिलाड़ियों और उनके उपकरणों से जुड़े नियमों का उल्लंघन माना। शेफाली पर आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का आरोप लगा। यह अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट के उपकरणों, कपड़ों, मैदान के उपकरणों या फिक्स्चर के दुरुपयोग से संबंधित है।शेफाली को आईसीसी आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन का दोषी पाया गया। पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला ऐसा अपराध था, जिसके कारण उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया। शेफाली ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय मैच रेफरी पैनल की सदस्य जीएस लक्ष्मी की ओर से प्रस्तावित सजा को मान लिया। इसलिए मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैदान पर मौजूद अंपायर वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन, तीसरे अंपायर अन्ना हैरिस तथा चौथे अंपायर जननी नारायणन ने शेफाली पर आरोप लगाए थे।आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन के लिए आधिकारिक फटकार से लेकर मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा खिलाड़ी के खाते में एक या दो डिमेरिट अंक भी जोड़े जा सकते हैं। भारत ने इस मुकाबले में जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराया था। यह मैच रविवार को रायपुर में खेला गया था। हालांकि, जीत के बावजूद शेफाली की मैदान पर हुई इस हरकत पर आईसीसी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की।