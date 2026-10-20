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भारत बनाम जिम्बाब्वे: कैच छूटा तो आपा खो बैठीं शेफाली, गेंद जमीन पर फेंकी; आईसीसी ने लगाई फटकार

Tue, 20 Oct 2026 02:47 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 20 Oct 2026 02:47 PM IST
सार

भारतीय उपकप्तान शैफाली वर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कैच छोड़ने के बाद गुस्से में गेंद जमीन पर फेंकने के लिए आईसीसी ने आधिकारिक फटकार लगाई है। उन्होंने आचार संहिता के लेवल-1 का उल्लंघन स्वीकार कर लिया। उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है।

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Shafali Verma Reprimanded by ICC for Throwing Ball in Frustration After Dropped Catch
शेफाली वर्मा - फोटो : IANS

विस्तार
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान शेफाली वर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कैच छोड़ने के बाद गुस्से में गेंद जमीन पर फेंकना भारी पड़ गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आधिकारिक रूप से फटकार लगाई है। इसके साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है।

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कैच छूटने के बाद गेंद जमीन पर फेंकी
यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 12वें ओवर में हुई। शेफाली ने श्रे चरणी की गेंद पर मिड ऑफ पर चिपो मुगेरी-तिरिपानो का कैच छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने निराशा में गेंद जमीन पर फेंक दी। आईसीसी ने इसे खिलाड़ियों और उनके उपकरणों से जुड़े नियमों का उल्लंघन माना। शेफाली पर आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का आरोप लगा। यह अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट के उपकरणों, कपड़ों, मैदान के उपकरणों या फिक्स्चर के दुरुपयोग से संबंधित है।
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24 महीने में पहली गलती, खाते में जुड़ा एक डिमेरिट अंक
शेफाली को आईसीसी आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन का दोषी पाया गया। पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला ऐसा अपराध था, जिसके कारण उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया। शेफाली ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय मैच रेफरी पैनल की सदस्य जीएस लक्ष्मी की ओर से प्रस्तावित सजा को मान लिया। इसलिए मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैदान पर मौजूद अंपायर वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन, तीसरे अंपायर अन्ना हैरिस तथा चौथे अंपायर जननी नारायणन ने शेफाली पर आरोप लगाए थे।
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लेवल-1 उल्लंघन में क्या है सजा का प्रावधान?
आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन के लिए आधिकारिक फटकार से लेकर मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा खिलाड़ी के खाते में एक या दो डिमेरिट अंक भी जोड़े जा सकते हैं। भारत ने इस मुकाबले में जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराया था। यह मैच रविवार को रायपुर में खेला गया था। हालांकि, जीत के बावजूद शेफाली की मैदान पर हुई इस हरकत पर आईसीसी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की।

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