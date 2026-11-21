Two contrasting styles, one elite club 🙌 @ShubmanGill and @RishabhPant17 become the first two Indians respectively to cross the 3000-run mark in the ICC World Test Championship 👏 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RWVQyzguFW — BCCI (@BCCI) November 21, 2026

शुभमन गिल और ऋषभ पंत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में भारत की ओर से तीन हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 98 रनों की अपनी पारी में यह खास मुकाम हासिल किया। गिल ने 146 गेंदों का सामना करते हुए अपनी इस पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 91 और ऋषभ पंत संग चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। गिल तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जैकब डफी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए।गिल के साथ-साथ ऋषभ पंत ने भी डब्ल्यूटीसी में तीन हजार रन पूरे कर लिए हैं। वह यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। पंत टेस्ट के तीसरे दिन अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 62 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद हैं। पंत अपनी इस इनिंग में अब तक 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं।