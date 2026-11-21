भारत बनाम न्यूजीलैंड: गिल और पंत के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, डब्ल्यूटीसी में हासिल किया ये मुकाम; जानें
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 21 Nov 2026 02:59 PM IST
सार
भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की। इस दौरान शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने खास मुकाम हासिल कर लिया।
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विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 98 रनों की दमदार पारी खेली। हालांकि, वह अपने शतक से महज दो रनों से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान गिल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके अलावा गिल की ही सूची में ऋषभ पंत भी शामिल हैं।
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डब्ल्यूटीसी में पूरे किए तीन हजार रन
शुभमन गिल और ऋषभ पंत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में भारत की ओर से तीन हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 98 रनों की अपनी पारी में यह खास मुकाम हासिल किया। गिल ने 146 गेंदों का सामना करते हुए अपनी इस पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 91 और ऋषभ पंत संग चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। गिल तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जैकब डफी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए।
गिल के साथ-साथ ऋषभ पंत ने भी डब्ल्यूटीसी में तीन हजार रन पूरे कर लिए हैं। वह यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। पंत टेस्ट के तीसरे दिन अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 62 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद हैं। पंत अपनी इस इनिंग में अब तक 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं।
शुभमन गिल और ऋषभ पंत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में भारत की ओर से तीन हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 98 रनों की अपनी पारी में यह खास मुकाम हासिल किया। गिल ने 146 गेंदों का सामना करते हुए अपनी इस पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 91 और ऋषभ पंत संग चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। गिल तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जैकब डफी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए।
Two contrasting styles, one elite club 🙌 @ShubmanGill and @RishabhPant17 become the first two Indians respectively to cross the 3000-run mark in the ICC World Test Championship 👏 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RWVQyzguFW— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
गिल के साथ-साथ ऋषभ पंत ने भी डब्ल्यूटीसी में तीन हजार रन पूरे कर लिए हैं। वह यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। पंत टेस्ट के तीसरे दिन अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 62 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद हैं। पंत अपनी इस इनिंग में अब तक 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं।
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मैच का हाल
दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 486 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए हैं। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। उन्होंने 290 गेंदों का सामना करते हुए 136 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने 175 गेंदों में 80 रनों की बेहतरीन पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 85 रनों का योगदान दिया। भारतीय बल्लेबाजों के आगे न्यूजीलैंड के गेंदबाज तीसरे दिन पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए और पूरे दिन के खेल में सिर्फ 3 विकेट ही निकाल सके। न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहली पारी में 368 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी।
दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 486 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए हैं। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। उन्होंने 290 गेंदों का सामना करते हुए 136 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने 175 गेंदों में 80 रनों की बेहतरीन पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 85 रनों का योगदान दिया। भारतीय बल्लेबाजों के आगे न्यूजीलैंड के गेंदबाज तीसरे दिन पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए और पूरे दिन के खेल में सिर्फ 3 विकेट ही निकाल सके। न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहली पारी में 368 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी।