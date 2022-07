IND vs ENG: एंडरसन ने टेस्ट में 12वीं बार पुजारा को पवेलियन भेजा, बनाया रिकॉर्ड, देखें वीडियो

Pujara departs! James Anderson has dismissed both #TeamIndia openers 😯



Tune in to Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN) & Sony Ten 4 (TAM/TEL) - (https://t.co/lJ7SEQMskp)#ENGvINDLIVEonSonySportsNetwork #ENGvIND pic.twitter.com/aRxUMMJdnT