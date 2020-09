ENGvAUS: बेकार गया बिलिंग्स का शतक, इंग्लैंड पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में हेजलवुड चमके

सार अब दोनों टीमों के बीच तीन व-नडे की सीरीज का दूसरा मैच 13 सितंबर को मैनचेस्टर में ही खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिा वह मैच भी जीतकर इंग्लैंड से लगातार तीसरी श्रृंखला हारने का क्रम तोड़ना चाहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार अंग्रेजों से सितंबर 2015 में कोई सीरीज जीती थी।

ग्लेन मैक्सवेल (77 रन) और मिशेल मार्श (73 रन) की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच छठे विकेट लिए 126 रन की साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 295 रन बनाने की चुनौती दी थी, जिसके जवाब में इंग्लिश टीम 19 रन से मैच हार गई और तीन मैच की श्रृंखला में 0-1 से पीछे हो गई।

Australia go 1-0 up in the 3-match series with a 19-run victory at Old Trafford. #ENGvAUS

