संस्मरण: सहगल को याद करके जब रो पड़े ऋषि कपूर

उन दिनों मैं राज्य सभा टेलिविज़न में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और अपना एक शो विरासत के नाम से प्रस्तुत करता था। इसमें भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के शिखर पुरुषों पर एक घंटे की फ़िल्म दिखाई जाती थी।जनवरी 2018 में मैंने सुर सम्राट कुंदन लाल सहगल पर एक एक घंटे की दो फ़िल्में दिखाई थीं। एक दिन रात को ऑफिस से घर निकलने ही वाला था कि हमारे सहयोगी कार्यकारी संपादक अनिल नायर आए और उन्होंने मुझे एक ट्वीट दिखाया। यह ऋषि कपूर का ट्वीट था और सहगल पर उन दोनों फ़िल्मों को देखने के बाद किया था। ट्वीट को धड़ाधड़ लाइक्स मिल रहे थे और रिट्वीट भी हो रहे थे।ट्वीट में लिखा था ," Was watching a programme on the late saigal ji on Rajya sabha TV. Some mainstream channel should telecast this. They shouldn't be forgotten.They are our national assets .A must for all ages.My generation and today's kids were singing his songs in classical style.Overwhelmed."ज़ाहिर है इस ट्वीट से मैं खुश था। अगले दिन धूप में अपनी डिफेंस कॉलोनी के घर की छत पर बैठा धूप सेक रहा था। सोच रहा था कि उस ट्वीट पर अपनी भी कोई टिप्पणी दर्ज़ करूंं कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने देखा मुंबई का नंबर था। फिर कुछ इस तरह संवाद हुआ -हैलो !राजेश !जी ! बोलिए।राजेश ,मैं ऋषि बोल रहा हूँ। ऋषि कपूर। हाऊ आर यू ?जी बहुत अच्छा हूंं। ऋषि जी। आपको धन्यवाद। आपको सहगल की फ़िल्म पसंद आई।अरे ! क्या फ़िल्म बनाई है यार। तुमने मुझे रुला दिया। सहगल साब पर आज तक ऐसी फ़िल्म नहीं देखी।जी ! कोई बॉयोपिक अभी तक बनी ही नहीं। आपको पसंद आई। मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई।नहीं यार ! तुमने फ़िल्म ही ऐसी बनाई है।बचपन में पापा जी (राज कपूर ) सहगल साब की लोरी - सो जा राजकुमारी गाते थे तो मुझे भी याद हो गई। मेरी बेटी छोटी थी तो कभी कभी उसे सुलाते हुए गाता था।जी ! वह लोरी है ही इतनी मीठी।चलो ! अभी दिल्ली आ रहा हूंं तो मिलूंंगा। इस सीरीज़ में और भी फ़िल्में हैं क्या ?जी ! मीना कुमारी,एस डी बर्मन ,मजरूह सुल्तानपुरी ,साहिर लुधियानवी ,शैलेन्द्र तथा और भी कई हैं।अरे वाह ! यू ट्यूब पर हैं क्या ?हांं जी हैं। आप देख लीजिए। या आप दिल्ली तो आ ही रहे हैं तो मैं कॉपी दे दूँगा।नहीं ! मैं देख लूंंगा।इसके बाद ऋषि दिल्ली आए। संक्षिप्त सी मुलाक़ात हुई। मैंने उनसे चैनल के लिए एक साक्षात्कार का अनुरोध किया। उन्होंने कहा ,अगली बार। पक्का। उन्होंने याद करते हुए कहा, अरे ! मैंने केवल मीना कुमारी वाली दोनों फ़िल्में देखीं। क्या कमाल की फ़िल्में हैं। बहुत ही शानदार। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि बाक़ी भी जल्दी देखिए। यह मेरी उनसे अंतिम मुलाक़ात थी। आज ऋषि नहीं हैं ,लेकिन उनका यह ट्वीट मेरे लिए उनकी स्मृति शेष है। ऋषि को विनम्र श्रद्धांजलि।