राष्ट्रीय एकता शिविर में जोया खान ने निभाई सक्रिय भागीदारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:49 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:49 AM IST
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बहादुरगढ़। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 21 से 27 अक्तूबर तक आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर में वैश्य आर्य शिक्षण महिला कॉलेज की स्वयंसेविका जोया खान ने चयनित होकर भाग लिया। शिविर में विभिन्न राज्यों के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता और युवा नेतृत्व से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया।
शिविर के दौरान प्रात फेरी, योग, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, कविता, गायन, खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी दिए। नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। हरियाणा के राज्यपाल ने स्वयंसेवकों से संवाद किया और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
शिविर का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना रहा। जोया की उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल, प्राचार्य डॉ. आशा शर्मा और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अन्नू शर्मा ने प्रसन्नता जताई।
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शिविर के दौरान प्रात फेरी, योग, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, कविता, गायन, खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी दिए। नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। हरियाणा के राज्यपाल ने स्वयंसेवकों से संवाद किया और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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शिविर का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना रहा। जोया की उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल, प्राचार्य डॉ. आशा शर्मा और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अन्नू शर्मा ने प्रसन्नता जताई।
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