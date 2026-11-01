राष्ट्रीय एकता शिविर में जोया खान ने निभाई सक्रिय भागीदारी

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शिविर के दौरान प्रात फेरी, योग, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, कविता, गायन, खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी दिए। नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। हरियाणा के राज्यपाल ने स्वयंसेवकों से संवाद किया और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।शिविर का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना रहा। जोया की उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल, प्राचार्य डॉ. आशा शर्मा और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अन्नू शर्मा ने प्रसन्नता जताई।