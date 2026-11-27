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वह शुक्रवार को पेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित युवा सम्मेलन में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मतदाता सूची और वोटर आईडी से जुड़ी शंकाओं तथा दो अलग-अलग स्थानों पर मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को रोजगार योग्य, आत्मनिर्भर और उद्यमशील बनाना भी है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एसआईआर, लोकतांत्रिक अधिकार, नीट परीक्षा, जेन-जी प्रोटेस्ट और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर सवाल किए।इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य धनखड़, जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना, जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि, एयरफोर्स चयन समिति के सदस्य एवं पूर्व सैनिक सुरेंद्र नांदल, चेयरमैन युद्धवीर, निदेशक जय विकास, मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप, अश्वनी, सुमित चावला, हरीश और डॉ. मोहित नांदल मौजूद रहे।भाषण और क्विज प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाया दमयुवा सम्मेलन में भाषण एवं क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। भाषण प्रतियोगिता में नैंसी भारद्वाज ने प्रथम, दिव्यांशी ने द्वितीय और गौरव फोगाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, क्विज प्रतियोगिता में चंचल, सिया, यश, जुही, हिमानी और नैन्सी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्थान हासिल किए। ये विद्यार्थी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे।