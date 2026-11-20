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डीसी ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनमें असीम प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता है। ऐसे महोत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ कला एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर देते हैं। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया।कार्यक्रम का मंच संचालन प्रवक्ता संजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह, डीआईपीआरओ दिनेश कुमार, माई भारत केंद्र झज्जर के उपनिदेशक अर्शदीप सहित मायामंती, सत्यवती, जोगेंद्र कुंडू, विनोद कुमार और निर्मल मौजूद रहे।आईटीआई के प्राचार्य एवं महोत्सव के नोडल अधिकारी संदीप कुमार अहलावत ने बताया कि पहले दिन समूह लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविता लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिला स्तर पर विजेता रहने वाली सभी विधाओं के प्रतिभागी राज्य स्तरीय महोत्सव में भाग लेंगे।उन्होंने बताया कि शुक्रवार, 20 नवंबर को समूह लोकगीत और लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिताएं होंगी। इसके बाद विजेताओं को मुख्य अतिथि पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे।