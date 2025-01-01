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पुलिस व परिजनों से मिली जानकारी अनुसार जिले के गांव भदानी निवासी बीएससी की छात्रा हितू (18) अपने घर पर मौजूद थीं। वहीं ऑनलाइन कोचिंग करती थी। परिजनों ने बताया कि वीरवार सुबह लगभग 8 बजे के आसपास घर पर हीतू का पैर फिसल गया और वह पानी के टैंक में जा गिरी।इस दौरान मौके पर मौजूद युवती के भाई ने इसकी सूचना परिजनों को दी। घटना के समय युवती की मां पशुओं का गोबर डालने के लिए गई हुई थी। निजी स्कूल में ड्राइवर पिता भी काम पर गए हुए थे।सूचना मिलने के बाद परिजन व ग्रामीण पहुंचे और को टैंक से पानी निकाले जाने के बाद युवती को बाहर निकाला। इसके बाद उसको अस्पताल में लेकर जाने लगे तो बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान परिजन वापस घर आ गए और पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए।पुलिस ने अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की टीम से पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की वीडियो व फोटोग्राफी भी कराई गई। शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मौत के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही हो पाएगा।गांव भदानी निवासी 10 फुट गहरे पानी से भरे टैंक में डूब गई जिस कारण उसकी मौत हुई है। वहीं गड्ढे के मुंह की लंबाई व चौड़ाई 16-16 की बताई गई है। पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है।वर्जनयुवती जिस गड्ढे में गिरी थी वह दस फीट गहरा है, लेकिन उसके होल का आकार लगभग डेढ़ फुट लंबा और डेढ़ फुट चौड़ा है। इतने कम आकार वाले होल से युवती के गड्ढे में गिरने और मौत होने की बात को लेकर मामला संदेह के घेरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।