हरियाणवी नृत्य की प्रस्तुति से लूटी वाहवाही

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नृत्य प्रतियोगिता में जोया ने प्रथम, चारू गौर और ईशा ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा दीक्षा पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महक और दीपांशी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विज्ञापन

दीपावली को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने के लिए छात्राओं को गमलों में लगे पौधे वितरित किए गए। छात्राओं ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संकल्प लिया। विज्ञापन विज्ञापन

प्राचार्य डॉ. आशा शर्मा ने कहा कि हरियाणा दिवस अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने का अवसर है। युवा पीढ़ी तक लोक संस्कृति की विरासत पहुंचाना सभी का दायित्व है। संवाद नृत्य प्रतियोगिता में जोया ने प्रथम, चारू गौर और ईशा ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा दीक्षा पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महक और दीपांशी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।दीपावली को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने के लिए छात्राओं को गमलों में लगे पौधे वितरित किए गए। छात्राओं ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संकल्प लिया।प्राचार्य डॉ. आशा शर्मा ने कहा कि हरियाणा दिवस अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने का अवसर है। युवा पीढ़ी तक लोक संस्कृति की विरासत पहुंचाना सभी का दायित्व है। संवाद

बहादुरगढ़। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में हरियाणा दिवस और दीपावली के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत कर प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई। रंग-बिरंगे परिधानों और लोकगीतों पर आधारित प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया।