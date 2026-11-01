फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Won applause with a Haryanvi dance performance

हरियाणवी नृत्य की प्रस्तुति से लूटी वाहवाही

Sun, 01 Nov 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
Won applause with a Haryanvi dance performance
-फोटो 88 : वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय में बनाई गई रंगोली। स्रोत कॉलेज
बहादुरगढ़। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में हरियाणा दिवस और दीपावली के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत कर प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई। रंग-बिरंगे परिधानों और लोकगीतों पर आधारित प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया।
विज्ञापन

नृत्य प्रतियोगिता में जोया ने प्रथम, चारू गौर और ईशा ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा दीक्षा पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महक और दीपांशी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।
विज्ञापन

दीपावली को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने के लिए छात्राओं को गमलों में लगे पौधे वितरित किए गए। छात्राओं ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्राचार्य डॉ. आशा शर्मा ने कहा कि हरियाणा दिवस अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने का अवसर है। युवा पीढ़ी तक लोक संस्कृति की विरासत पहुंचाना सभी का दायित्व है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed