बारिश के बाद धूप खिली तो खेतों में जुटे किसान

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गुभाना के गौरव ने बताया कि खेतों से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं, बादली के दीपक ने बताया कि भीगी फसल को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। बारिश से सरसों की बुवाई भी प्रभावित हुई है।कृषि विभाग के एसडीओ सुनील कौशिक ने किसानों को सलाह दी कि खेतों की नमी सूखने के बाद ही सरसों और गेहूं की बुवाई करें। अधिक नमी में बीज खराब होने और उचित जमाव नहीं होने की आशंका रहती है।फोटो नंबर 72: खेतों में भरे पानी को निकालने का प्रयास करता किसान गौरव। (संवाद)