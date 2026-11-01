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Hindi News ›   City & states ›   When the sun came out after the rain, farmers headed to their fields.

बारिश के बाद धूप खिली तो खेतों में जुटे किसान

Sun, 01 Nov 2026 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:46 AM IST
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When the sun came out after the rain, farmers headed to their fields.
फोटो नंबर 72: खेतों में भरे पानी को निकालने का प्रयास करता किसान गौरव। (संवाद)
संवाद न्यूज एजेंसी बादली। दो दिन की बेमौसमी बारिश के बाद शनिवार को धूप निकलते ही किसान खेतों में फसल बचाने में जुट गए। बारिश से खेतों में जलभराव होने के कारण धान की खड़ी फसल गिर गई जबकि कटी हुई धान और बाजरे की फसल भीग गई।
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गुभाना के गौरव ने बताया कि खेतों से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं, बादली के दीपक ने बताया कि भीगी फसल को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। बारिश से सरसों की बुवाई भी प्रभावित हुई है।
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कृषि विभाग के एसडीओ सुनील कौशिक ने किसानों को सलाह दी कि खेतों की नमी सूखने के बाद ही सरसों और गेहूं की बुवाई करें। अधिक नमी में बीज खराब होने और उचित जमाव नहीं होने की आशंका रहती है।
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फोटो नंबर 72: खेतों में भरे पानी को निकालने का प्रयास करता किसान गौरव। (संवाद)
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