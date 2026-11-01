बारिश के बाद धूप खिली तो खेतों में जुटे किसान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:46 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी बादली। दो दिन की बेमौसमी बारिश के बाद शनिवार को धूप निकलते ही किसान खेतों में फसल बचाने में जुट गए। बारिश से खेतों में जलभराव होने के कारण धान की खड़ी फसल गिर गई जबकि कटी हुई धान और बाजरे की फसल भीग गई।
गुभाना के गौरव ने बताया कि खेतों से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं, बादली के दीपक ने बताया कि भीगी फसल को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। बारिश से सरसों की बुवाई भी प्रभावित हुई है।
कृषि विभाग के एसडीओ सुनील कौशिक ने किसानों को सलाह दी कि खेतों की नमी सूखने के बाद ही सरसों और गेहूं की बुवाई करें। अधिक नमी में बीज खराब होने और उचित जमाव नहीं होने की आशंका रहती है।
विज्ञापन
फोटो नंबर 72: खेतों में भरे पानी को निकालने का प्रयास करता किसान गौरव। (संवाद)
विज्ञापन
गुभाना के गौरव ने बताया कि खेतों से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं, बादली के दीपक ने बताया कि भीगी फसल को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। बारिश से सरसों की बुवाई भी प्रभावित हुई है।
विज्ञापन
कृषि विभाग के एसडीओ सुनील कौशिक ने किसानों को सलाह दी कि खेतों की नमी सूखने के बाद ही सरसों और गेहूं की बुवाई करें। अधिक नमी में बीज खराब होने और उचित जमाव नहीं होने की आशंका रहती है।
विज्ञापन
फोटो नंबर 72: खेतों में भरे पानी को निकालने का प्रयास करता किसान गौरव। (संवाद)