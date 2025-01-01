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बीसीसीआई की ओर से 26 नवंबर से 30 जनवरी तक कूच बिहार ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम लीग चरण में पांच मुकाबले खेलेगी। इसके बाद अंकतालिका के आधार पर नॉकआउट चरण के लिए टीमों का चयन होगा। फाइनल मुकाबला 27 से 30 जनवरी तक खेला जाएगा।हरियाणा की टीम अपने दो लीग मुकाबले रोहतक के लाहली स्थित चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। पहला मुकाबला 26 से 29 नवंबर तक जम्मू-कश्मीर और तीसरा मुकाबला 11 से 14 दिसंबर तक ओडिशा के खिलाफ होगा। अन्य तीन मुकाबले दूसरे प्रदेशों में खेले जाएंगे।सक्षम ने पांच मैचों में बनाए 356 रनसक्षम शर्मा ने अंडर-19 अंतर जिला प्रतियोगिता में फतेहाबाद की टीम से खेलते हुए बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। वह प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में पांचवें स्थान पर रहे। उन्होंने पांच मैचों की पांच पारियों में 35 चौकों और 22 छक्कों की मदद से 356 रन बनाए। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है।राहुल सोरेन ने अंतर जिला प्रतियोगिता में झज्जर की टीम से खेलते हुए गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चार मैचों की चार पारियों में 10 विकेट हासिल किए। इसमें एक बार पांच विकेट लेने का प्रदर्शन भी शामिल रहा। उनकी गेंदबाजी की इकोनॉमी 4.39 रही। झज्जर की टीम में वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। बल्लेबाजी में उन्होंने तीन पारियों में 11 रन बनाए।- 26 से 29 नवंबर : जम्मू-कश्मीर के खिलाफ- 6 से 9 दिसंबर : कर्नाटक के खिलाफ- 11 से 14 दिसंबर : ओडिशा के खिलाफ- 18 से 21 दिसंबर : बंगाल के खिलाफ- 26 से 29 दिसंबर : गोवा के खिलाफ