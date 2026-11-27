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अभियोजन के अनुसार, सिलानी गांव निवासी सत्यनारायण ने 4 फरवरी 2020 को सदर झज्जर थाने में शिकायत दी थी कि 30 जनवरी को उनके भाई करतार सिंह और भतीजे विकास ने घर का गेट तोड़ा। वहीं, 3 फरवरी की रात घर की दीवार व गेट गिराकर लोहे की रॉड, ईंटों और डंडों से परिवार पर हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी।पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाह पेश हुए, लेकिन शिकायतकर्ता सत्यनारायण सहित देवेंद्र, राजकुमार, अनीता, सुरेश देवी और जोगेंद्र आरोपियों के खिलाफ बयान देने से मुकर गए। उन्होंने हमलावरों को अज्ञात बताया और आरोपियों की पहचान से इन्कार किया।अदालत ने सबूतों के अभाव में करतार सिंह और कविता को बरी कर दिया। आरोपी विकास को 9 जून 2022 को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी तक मामले की फाइल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए।