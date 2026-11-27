गवाहों के मुकरने पर मारपीट व तोड़फोड़ मामले में दो आरोपी बरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:01 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:01 PM IST
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झज्जर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनीत कुमार की अदालत ने छह साल पुराने मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में संदेह का लाभ देते हुए करतार सिंह और कविता को बरी कर दिया। शिकायतकर्ता सहित छह चश्मदीद गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे।
अभियोजन के अनुसार, सिलानी गांव निवासी सत्यनारायण ने 4 फरवरी 2020 को सदर झज्जर थाने में शिकायत दी थी कि 30 जनवरी को उनके भाई करतार सिंह और भतीजे विकास ने घर का गेट तोड़ा। वहीं, 3 फरवरी की रात घर की दीवार व गेट गिराकर लोहे की रॉड, ईंटों और डंडों से परिवार पर हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाह पेश हुए, लेकिन शिकायतकर्ता सत्यनारायण सहित देवेंद्र, राजकुमार, अनीता, सुरेश देवी और जोगेंद्र आरोपियों के खिलाफ बयान देने से मुकर गए। उन्होंने हमलावरों को अज्ञात बताया और आरोपियों की पहचान से इन्कार किया।
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अदालत ने सबूतों के अभाव में करतार सिंह और कविता को बरी कर दिया। आरोपी विकास को 9 जून 2022 को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी तक मामले की फाइल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए।
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अभियोजन के अनुसार, सिलानी गांव निवासी सत्यनारायण ने 4 फरवरी 2020 को सदर झज्जर थाने में शिकायत दी थी कि 30 जनवरी को उनके भाई करतार सिंह और भतीजे विकास ने घर का गेट तोड़ा। वहीं, 3 फरवरी की रात घर की दीवार व गेट गिराकर लोहे की रॉड, ईंटों और डंडों से परिवार पर हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाह पेश हुए, लेकिन शिकायतकर्ता सत्यनारायण सहित देवेंद्र, राजकुमार, अनीता, सुरेश देवी और जोगेंद्र आरोपियों के खिलाफ बयान देने से मुकर गए। उन्होंने हमलावरों को अज्ञात बताया और आरोपियों की पहचान से इन्कार किया।
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अदालत ने सबूतों के अभाव में करतार सिंह और कविता को बरी कर दिया। आरोपी विकास को 9 जून 2022 को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी तक मामले की फाइल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए।