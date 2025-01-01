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Hindi News ›   City & states ›   Three cases of cyber fraud have come to light; Rs 1.75 lakh was swindled after hacking the mobile phones of two individuals.

साइबर ठगी के तीन मामले आए सामने, दो लोगों के मोबाइल हैक कर 1.75 लाख रुपये ठगे

Sun, 15 Nov 2026 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:10 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। जिले में साइबर ठगी के तीन मामले सामने आए हैं। दादरी तोए और शेरिया निवासी दो व्यक्तियों के मोबाइल फोन हैक कर कुल 1.75 लाख रुपये निकाल लिए गए, जबकि जहाजगढ़ निवासी महिला को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर 97,664 रुपये की ठगी की गई। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की हैं।
पहले मामले में दादरी तोए निवासी किरायेदार रंजीत ने बताया कि 29 अक्तूबर को उसका मोबाइल फोन हैक हो गया था। कुछ देर बाद फोन चालू होने पर खाते से 88 हजार रुपये कटने का मैसेज मिला। जांच करने पर खाते से पूरी राशि निकली हुई मिली।
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दूसरे मामले में शेरिया निवासी सन्नी ने बताया कि 11 नवंबर को उसका मोबाइल फोन हैक हो गया। बाद में फोन-पे चेक करने पर 25 हजार, 35 हजार और 27 हजार रुपये की तीन निकासी मिलीं। इस तरह उसके खाते से कुल 87 हजार रुपये निकल गए।
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तीसरे मामले में जहाजगढ़ निवासी योगिता को फोन कर आंगनवाड़ी और प्रधानमंत्री योजना के तहत आर्थिक सहायता दिलाने का झांसा दिया गया। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर कई बार क्लिक करवाए। इसके बाद पांच अलग-अलग लेनदेन में उसके खाते से कुल 97,664 रुपये निकाल लिए गए।
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