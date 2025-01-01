बाजार में डिजाइनर थाली और करवे की बढ़ी मांग

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पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला करवाचौथ का व्रत 29 अक्तूबर को है। शहर में लगने वाली दुकानों पर करवाचौथ और दीपावली स्पेशल सामान ही विशेष रूप से पसंद किया जा रहा है। विज्ञापन

इस बार परिधानों के साथ डिजाइनर करवा, छलनी और थाली भी महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। मेहंदी के लिए भी होने लगी बुकिंग

मेन बाजार में मेहंदी लगाने वाले अमित कुमार के अनुसार, फिलहाल रोजाना चार-पांच महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंच रही हैं। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला करवाचौथ का व्रत 29 अक्तूबर को है। शहर में लगने वाली दुकानों पर करवाचौथ और दीपावली स्पेशल सामान ही विशेष रूप से पसंद किया जा रहा है।इस बार परिधानों के साथ डिजाइनर करवा, छलनी और थाली भी महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। मेहंदी के लिए भी होने लगी बुकिंगमेन बाजार में मेहंदी लगाने वाले अमित कुमार के अनुसार, फिलहाल रोजाना चार-पांच महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंच रही हैं।

बहादुरगढ़। करवाचौथ में अब सिर्फ चार दिन शेष हैं। ऐसे में शहर के प्रमुख बाजारों में पर्व की रौनक बढ़ने लगी है। रेलवे रोड, मेन बाजार, नजफगढ़ रोड, नाहरा-नाहरी रोड और दिल्ली-रोहतक रोड पर करवाचौथ से जुड़ा सामान सज गया है।