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दक्षिण हरियाणा में इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ

दक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर राव नरबीर ने कहा कि वह भी दक्षिण हरियाणा के विधायक हैं। भाजपा सरकार के पिछले 12 वर्षों के दौरान दक्षिण हरियाणा में जितने विकास कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। हालांकि,उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कि कोई काम ऐसा हो, जो लोगों के ध्यान में हो और अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, ऐसे कामों को भी सरकार पूरा करवाने का प्रयास करेगी। विज्ञापन

दक्षिण हरियाणा में इतना विकास पहले कभी नहीं हुआदक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर राव नरबीर ने कहा कि वह भी दक्षिण हरियाणा के विधायक हैं। भाजपा सरकार के पिछले 12 वर्षों के दौरान दक्षिण हरियाणा में जितने विकास कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। हालांकि,उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कि कोई काम ऐसा हो, जो लोगों के ध्यान में हो और अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, ऐसे कामों को भी सरकार पूरा करवाने का प्रयास करेगी।

झज्जर : कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा प्रजातंत्र में कोई भविष्यवाणी नहीं होती। हर व्यक्ति का अपना आंकलन होता है और मनोहर लाल का भी अपना आंकलन होगा। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता चाहे तो किसी सरकार को 30, 50 या 100 साल तक सत्ता में रख सकती है और चाहे तो पांच साल भी नहीं रहने दे सकती। हर पांच साल में चुनाव होते हैं और जनता अपने मत से सरकार का फैसला करती है।