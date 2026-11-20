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उन्होंने कहा कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में कथा श्रवण और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी के पास दीपक जलाने और परिक्रमा करने से सुख-शांति व पुण्य की प्राप्ति होती है।कथा के समापन पर महिलाओं ने दीपदान कर तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा की। इस दौरान कमल, रोजी नारंग, संतोष हंस, इंदू भूगड़ा, शशि बहल और सुषमा गोसाई ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर नारायणी सरदाना, विशन वधवा, इंदू शर्मा, नेहा नरुला, श्वेता आर्य, गीता चावला, प्रीति गाबा, रमेश लखेरा और अर्पित सेवक मौजूद रहे।